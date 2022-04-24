腾讯北京疫情防控通知：采用 A / B 班形式，进入大厦需完成三针疫苗接种

4 月 24 日晚间消息，腾讯发布关于北京地区疫情防控相关措施最新通知，称公司决定自 4 月 25 日起北京地区各职场采用 A / B 班形式到岗，大厦到岗人数控制不超过 50%。根据属地街道、大厦物业要求，进入希格玛大厦、领航大厦需完成三针疫苗接种；不符合入场要求的员工需额外提供 48 小时内核酸才可入楼。

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