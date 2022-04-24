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腾讯北京疫情防控通知：采用 A / B 班形式，进入大厦需完成三针疫苗接种

2022/4/24 21:33:54 来源：新浪科技 作者：- 责编：孤城
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4 月 24 日晚间消息，腾讯发布关于北京地区疫情防控相关措施最新通知，称公司决定自 4 月 25 日起北京地区各职场采用 A / B 班形式到岗，大厦到岗人数控制不超过 50%。根据属地街道、大厦物业要求，进入希格玛大厦、领航大厦需完成三针疫苗接种；不符合入场要求的员工需额外提供 48 小时内核酸才可入楼。

以下为全文内容：

关于北京地区疫情防控相关措施最新通知

近日北京市疫情形势转复杂，市疾控通报初步流调结果显示，目前已隐匿传播了 1 周，短期内出现了多代病例，提示病毒传播隐匿、速度快，防控难度进一步加大。根据以上情况，公司决定自 4 月 25 日起：

①北京地区各职场采用 A / B 班形式到岗，大厦到岗人数控制不超过 50%，具体排班规则请听从部门安排。A / B 班结束时间根据疫情形势另行通知。

②根据属地街道、大厦物业要求，进入希格玛大厦、领航大厦需完成三针疫苗接种。不符合入场要求的员工需额外提供 48 小时内核酸才可入楼。

③请家住朝阳区同事配合社区安排，做完核酸再入场办公。

[近期疫苗接种安排]

总部大楼与领航大厦将于近期组织上门疫苗接种，未接种同事请尽快参加。具体安排另行通知，请大家应接尽接。

[五一假期防疫提示]

继续坚持非必要不出京，不前往 14 日内有新增本土新冠病毒感染者的县和陆路边境口岸所在县；假期不聚集、不扎堆、最大限度减少感染风险。

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关键词：疫情腾讯

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