苹果被曝购买 17 颗卫星服务，支持卫星通信功能新品或今年上市

4 月 25 日消息，有报道称，新一代苹果手表或具备卫星通信功能，最早将于今年上市。

在 iPhone 13 上市前，就有消息称 iPhone 13 将支持卫星连接功能的传言。但最终上市的 iPhone 13 系列智能手机并未实现这一功能。近日，又有市场传言称即将发布的 iPhone 14 可能会有这一功能，让不在手机服务范围内的用户可以向紧急联系人发送短信息。

最新报道称，新一代苹果手表可能也会采用这种技术。知名苹果爆料记者马克・古尔曼（Mark Gurman）表示，“苹果手表也注定要实现这一功能。”他认为苹果设备可能在今明两年实现这一功能。

卫星连接功能无论是出现在 iPhone 上还是在苹果手表上，都将让苹果设备成为现有手持卫星通信设备的替代品。

最近有迹象表明，苹果及其卫星合作伙伴 Globalstar 可能会合作推出这一功能。今年 2 月份，Globalstar 表示，其与匿名客户达成一项协议，将用 17 颗新卫星提供“持续的卫星服务”。Globalstar 透露，这名客户已经支付了数亿美元的资金。

据报道，苹果今年有望发布三款新一代苹果手表，其中之一是普通版、一款是全新的苹果手表 SE，还有一款是极限运动版。传言称，普通版以及极限运动版苹果手表很有可能支持卫星连接功能。

古尔曼认为，即便今年苹果设备真的发布这一功能，也只限于关键市场。去年，古尔曼曾对 iPhone 13 将支持卫星连接功能的传言表示怀疑。他说手机所需硬件并未准备好。去年 8 月份古尔曼表示，“紧急功能只会在没有蜂窝网络覆盖的地区和特定市场有效。苹果最终计划部署自己的卫星阵列，将数据直接传输到设备上，但这一计划可能还需要数年时间才能实现。”