因为它手机 QQ 体积近 1G，超级 QQ 秀 QQ 小窝全体验

手机 QQ 的安装包最近体积暴增，iOS 版本竟然一度接近 1GB！网友发现，这是因为手机 QQ 新增内置了虚幻 4 引擎，这就让人怀疑难道 QQ 要变成手游了？没错，这不，一个类似于模拟人生的 QQ 小窝出现了，那么尚处于测试阶段的 QQ 小窝怎么玩？好玩不？一起来体验一下。

腾讯表示，QQ 集成了虚幻引擎的图像能力，以实现实时渲染及物理模拟，为用户提供更具吸引力的视觉效果及逼真的互动体验。让用户可定制及装扮其 3D 虚拟角色，以用于各种社交场景。

图 1 QQ 小窝

捏个独一无二的虚拟形象出来 超级 QQ 秀

QQ 小窝尚处于测试阶段，不过现在已经大部分用户可以进去尝鲜了。QQ 小窝划分为了两大部分，一个就是 3D 虚拟形象的超级 QQ 秀，还有一部分就是类似于模拟人生建筑搭配的 QQ 小窝。

捏脸打造形象

我们可以通过点击手机 QQ 右上角的“QQ 小窝”功能按钮来进入 QQ 小窝，进入后就是超级 QQ 秀，在这里用户可以通过捏脸来打造自己独一无二的 3D QQ 秀形象。

用户可以对超级 QQ 秀形象进行脸部、妆容、发型、脸型、眉毛、眼睛等的部位形象进行任意搭配组合。捏脸操作是要钱钱的。

图 2 DIY 虚拟形象，图 3 DIY 虚拟形象

AI 自动生成形象

懒得 DIY 的这里还有可以根据人脸照片来自动生成虚拟形象的 AI 模式。全自动生成，用户只需把自己的脸蛋对准镜头即可，生成的虚拟形象卡通图还不错，不过怎么有点不像小编呢。对了，如果你戴着眼镜进行拍摄的话，生成的形象也会戴上眼镜。

图 4 AI 生成，图 5 自动生成的虚拟形象

人靠衣装 不过服饰可不便宜

捏完脸厚就给虚拟人物换个装吧，这里安排了从头到脚的各种服饰鞋袜，应有尽有，东西是丰富的，不过都需要 QQ 秀金币才能购买，至于金币与人民币的兑换价格，看官们自己看下图，再自己算一算如果买一个套装的话需要多少人民币。（某些套装比小编现在穿着的 T 恤还贵。）超级 QQ 秀真是氪金啊！

图 6 套装效果，图 7 兑换价格

搭建温馨小窝 基础设施不用氪金

好了，看完氪金的超级 QQ 秀，我们就来看看相比之下氪金的没那么过分的 QQ 小窝，咱开始为自己的虚拟形象搭建一个温馨小窝吧。

全程引导 打造小窝

首次进入 QQ 小窝，会有一段引导过程，引导用户基本的小窝玩法。小窝有横竖屏两种模式，横屏易于畅玩，竖屏易于聊天。如果你想要搭建小窝，建议横屏模式比较的方便操作。

图 8 进入 QQ 小窝，图 9 可选横竖屏模式

进入小窝后，可以看到一个空荡荡的房间，用户可以操作虚拟形象在这个房间里任意走动。

图 10 空荡荡的房间

基本家具免费买

房间里怎么能缺少家具呢，咱先进入家具店购买家具。QQ 小窝根据家具风格和功能划分了了多种家具店，每天只会出现三种不同的家具店。选择一个你喜欢的家具店，走进去看看吧。

图 11 三个不同的家具店可供选择

同样的，你可以操作自己的虚拟人物在家具店里走来走去，在类似于家具店这种公众场合，你还会遇到陌生人，这些都是陌生人的 QQ 虚拟形象，你可以和她们进行聊天互动甚至加好友。

不过加好友的操作不是游戏中添加而是会跳转到手机 QQ 添加好友界面进行添加好友操作。不是游戏内直接添加，这就有点不方便了。

图 12 进入家具店

看上哪个家具了，点击它就会出现购买选项，你可以使用家具券或者 QQ 秀金币进行购买。在引导教学里给的家具券足够购买常用的家具了。

图 13 购买家具

推箱子游戏式的摆放家具

买到心仪的家具后就把它扛回家，然后就是把它们摆放好。QQ 小窝为玩家设计了推家具的功能，让玩家可以像以前推箱子的游戏那般将家具推到合适的摆放之处还能调整摆放方向。

图 14 扛沙发累了坐下休息会

图 15 推家具到合适的位置

再次疯狂购物 开启布置模式

刚刚买的家具太少了，又去家具店疯狂购物一次吧。像床、电灯、风扇、书桌等的可是必买的家具。逛完三个家具店，小编竟然没有找到床，看来今晚只能在沙发上凑合一下了。

买了杂七杂八的一大堆东西，抗回家后，还是要摆放整齐，不过如果还是用推的话就太麻烦了，还在 QQ 小窝为玩家准备了“布置”模式，进入该模式后就可以通过拖动物品的方式来快速摆放家具了。

图 16 布置模式

除了可以添加家具外，还可以换壁纸、换地板。

图 17 换壁纸和地板的效果

去好友家闲逛 购买同样家具

然后还是购物，在这空闲时间段可以去好友家探访一下，最重要的在好友家如果看上好友家的家具可以快捷的原样购买一款，这不小编就去好友家原样买到了床，今晚不用睡沙发了。对了去好友或网友家可以给他们的小窝点个赞。

图 18 去好友家逛逛

图 19 买张和好友一样的床

最终目标打造别墅

一切就绪，然后到了房间升级步骤，没想到吧，这房间还可以扩大，除了扩大还可以添加房间，甚至还能搭建多几层，不过这些都得用扩建券或 QQ 秀金币进行购买。

图 20 可扩大房间面积和可增加房间数

然后去小窝邮箱里收邮件，这里会给你免费的家具券和扩建券，每天都会发福利哦。小编用领到的券新开了一个房间当浴室，这样基本上的简单小窝就打造好了。

图 21 弄了一个浴室

图 22 小编的小窝

图 23 忙了老半天坐下来看会电视休息会

看电视交朋友 这里有个公共场所

再去影音室看看，这里是个超级影音室，大电视可是真的可以看电影的，最重要的是这里有网友跟你一起看，你可以在这里结交好友。同样的，影音室里看上的东西都是可以购买回家的。不过那个大屏幕电视无法使用家具券购买。需要注意的是，这里有视频实时播放，注意流量消耗哦。

图 24 影音室

图 25 和网友一起看电影

结交了好友，除了可以串门外，还可以邀请室友共同布置你的小窝，不过仅限一名室友。

关灯睡觉

好了，忙碌了一天，是时候关灯睡觉了。没错，这里的灯是可以开关的。

图 26 准备睡觉

图 27 关灯睡觉

在 QQ 小窝中整体下来基础设施基本上无需氪金，送的券也比较的多，让玩家可以花小钱打造温馨小窝。不过你要打造一个豪宅的话，不氪金还是不行的。

总结

一圈下来，你把自己的小窝布置的怎么样了呢，让小编也去逛逛吧！不说了，这 QQ 小窝的玩法让小编又想起了以前玩的不亦乐乎的“模拟人生”，重温去了。