联想拯救者电竞手机 Y90 推送 ZUI 13.5.626：新增“PC 控制台”，手机化身游戏本监控屏

IT之家 4 月 25 日消息，据 ZUI 官方微博消息，拯救者电竞手机 Y90 今日正式开启全面推送 ZUI 13.5.626 OTA3，本次升级新增了“PC 控制台”，手机即刻化身游戏本监控屏。

此外，此次更新还新增游戏壁纸专区，定制你的拯救姬 Style，且修复已知问题及优化提升了整体的使用体验。

IT之家了解到，拯救者 Y90 电竞手机搭载新一代骁龙 8，ROM 构架为 UFS3.1+SSD RAID 0 磁盘阵列，ROM 最大容量为 640GB。拯救者 Y90 搭载了霜刃 M 散热系统，是一套完整的主动 + 被动散热系统。

拯救者 Y90 采用三星定制 6.92 英寸 AMOLED E4 电竞无孔屏幕，刷新率为 144Hz，支持 720Hz 的多指采样率，屏幕触控延迟低至 3.8ms。电池容量 5600mAh，支持 68W 快充。Y90 还后置 6400 万像素主摄、1300 万像素 120 度超广角镜头，前置 1600 万像素镜头。

价格方面，拯救者 Y90 12GB+256GB 4299 元，首发价 3999 元，16GB+256GB 4599 元，首发价 4299 元，18GB+640GB (512GB UFS+128GB SSD) 5299 元，首发价 4999 元。