美团：今年投放 10 万顶智能头盔，可语音接单成本无需骑手承担

4 月 25 日午间消息，为进一步保障骑手配送安全，美团配送今日宣布，今年将在北京、苏州、海口等城市新投放 10 万顶智能安全头盔。试点期间，头盔成本无需骑手承担，骑手接单期间须按相关规范佩戴。

据悉，美团智能安全头盔于 2020 年 6 月启动研发，2021 年 6 月在湖南、广东、辽宁、宁夏等省批量投放试点。美团配送今日宣布，“今年将在北京、海口、苏州等城市新投放 10 万顶。”

据美团智能安全头盔研发人员介绍，作为美团自主研发、拥有专利的外卖骑手专属装备，智能安全头盔经过各项严格测试，符合国家标准。在传统头盔基础上，创新研制了佩戴和碰撞检测功能、自感应尾灯、蓝牙耳机、麦克风、快捷按键等多个智能安全功能。

据介绍，骑手在接单到交付整个过程中，需多次操作手机或接打电话，易导致分神而出现意外。智能安全头盔的语音通话和接单功能，大大提升了配送安全性。

2021 年 7 月，七部门联合印发《关于落实网络餐饮平台责任切实维护外卖送餐员权益的指导意见》。意见对“保障劳动安全”提出了明确指示，同时围绕“优化从业环境”，明确提出“鼓励研发智能头盔等穿戴设备”。

“安全是配送最近的路。”美团配送智能安全头盔项目负责人表示，借助科技手段保障和提升骑手安全，是智能头盔研发初衷。

相较传统普通头盔，智能头盔因新增智能模块、重新设计定制等，会产生额外成本。对此，美团配送表示，试点期间，智能头盔成本无需骑手承担。在接单期间，骑手必须按照相关规范佩戴。