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游戏中间层 Proton 7.0.2 发布，Linux 可玩《艾尔登法环》了

2022/4/25 14:38:46 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 4 月 25 日消息，Proton 是一个基于 Wine 修改版的工具分发，由 Valve 设计和提供资金，可兼容 Windows 平台游戏。

近日，Proton 7.0.2 已在 GitHub 发布，提供了对目前大热的《艾尔登法环》的支持，也就是说 Linux 系统也可以运行该游戏了。

新增游戏：

  • 《亚莎的工作室》

  • 《鬼泣：HD 合集》

  • 《勇者斗恶龙：创世小玩家 2》

  • 《逃出生天》

  • 《迷宫物语》

  • 《拳皇 13》

  • 《Montaro》

  • 《ATRI -My Dear Moments-》

  • 《罪恶装备 ISUKA》

  • 《逆向：豪华版》

  • 《合金弹头 2/3 / X》

  • 《One Shot and One Shot: Fading Memory》

  • 《使命召唤：黑色行动 3》

  • 《圣斗士星矢: 斗士之魂》

  • 《中世纪王朝》

  • 《光明记忆：无限》

  • 《双截龙：三部曲》

  • 《棒球之星 2》

  • 《艾尔登法环》

艾尔登法环

此前，Steam Deck 掌机已经首发支持了《艾尔登法环》，而此次 Proton 7.0.2 更新将支持更广泛的 Linux 设备。

IT之家了解到，Proton 7.0.2 还修复了多款游戏的运行问题，包括《赛博朋克 2077》因 4.0 音频设置而崩溃、《文明 6》在游戏几分钟后崩溃等。

此外，Proton 7.0.2 对图形接口进行了升级：

  • dxvk 更新到 v1.10.1

  • vkd3d-proton 更新到 v2.6

  • dxvk-nvapi 更新到 v0.5.3

Proton 7.0.2：点此进入 GitHub

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关键词：Proton艾尔登法环linux

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