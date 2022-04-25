游戏中间层 Proton 7.0.2 发布，Linux 可玩《艾尔登法环》了

IT之家 4 月 25 日消息，Proton 是一个基于 Wine 修改版的工具分发，由 Valve 设计和提供资金，可兼容 Windows 平台游戏。

近日，Proton 7.0.2 已在 GitHub 发布，提供了对目前大热的《艾尔登法环》的支持，也就是说 Linux 系统也可以运行该游戏了。

新增游戏：

《亚莎的工作室》

《鬼泣：HD 合集》

《勇者斗恶龙：创世小玩家 2》

《逃出生天》

《迷宫物语》

《拳皇 13》

《Montaro》

《ATRI -My Dear Moments-》

《罪恶装备 ISUKA》

《逆向：豪华版》

《合金弹头 2/3 / X》

《One Shot and One Shot: Fading Memory》

《使命召唤：黑色行动 3》

《圣斗士星矢: 斗士之魂》

《中世纪王朝》

《光明记忆：无限》

《双截龙：三部曲》

《棒球之星 2》

《艾尔登法环》

此前，Steam Deck 掌机已经首发支持了《艾尔登法环》，而此次 Proton 7.0.2 更新将支持更广泛的 Linux 设备。

IT之家了解到，Proton 7.0.2 还修复了多款游戏的运行问题，包括《赛博朋克 2077》因 4.0 音频设置而崩溃、《文明 6》在游戏几分钟后崩溃等。

此外，Proton 7.0.2 对图形接口进行了升级：

dxvk 更新到 v1.10.1

vkd3d-proton 更新到 v2.6

dxvk-nvapi 更新到 v0.5.3

Proton 7.0.2：点此进入 GitHub