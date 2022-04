【IT之家评测室】 thinkplus 口红电源 Nano 65W 氮化镓 USB-C 迷你电源适配器第三代：非同小可，能量大无穷

在 2022 年 4 月 20 号的 2022 ThinkFamily 春季新品发布会上,联想为口红电源家族引入了新成员 ——thinkplus 口红电源 Nano 65W。

笔者第一次接触到小体积充电器这个概念,就是在联想 thinkplus 口红电源这里,它们利用最新的氮化镓技术,把充电器从原来的巴掌大,硬生生缩小到了口红大小。而如今,氮化镓技术迎来了新的突破,联想当然不满足于口红大小,于是就在最近,它们升级了第三代氮化镓 GaN 技术,推出了 thinkplus 口红电源 Nano 65W。体积几乎只有口红的一半大,号称可能是迄今为止全球最小的单 C 口 65W 便携适配器。

IT之家已经收到了联想 thinkplus 口红电源 Nano 65W,接下来会用多种设备为大家测试一下,它是否又小又强大。

一、外观设计

刚拿到 thinkplus 口红电源 Nano 的时候,那种小巧精致的感觉是难以言喻的,以往的充电器一般是一块一块的,后来随着氮化镓技术的发展,充电器变成了一条一条的,而如今,口红电源已然变成了一颗一颗的。整机三围为 31*33*43mm,体积仅 44cc,重量仅 89g。与其他家的 20W PD 充电器差不多大,但功率却达到了 65W,这个能量密度不可谓不惊人。

这个小方块周围一圈为磨砂塑料材质,顶部 USB-C 口处为镜面塑料材质,做工细致无缝,看着就很高端。

底部插脚不支持折叠,这个还是很遗憾的。由于机身短,因此插在墙上非常牢固,也不容易脱落。

包装内除了充电器以外,还有一根 1.8m 长的 C to C 数据线。这么长的线显然是为了照顾到笔记本用户的使用体验。线材外皮采用类肤材质,柔软细腻,坚韧耐磨,同时具备 USB2.0 数据传输功能。

二、充电测试

外观如此小巧,那么它在充电性能上会不会打折呢?我们接下来就使用 Power-Z KM002C 来测试一下它的快充性能。

首先是充电协议检测。术业有专攻,thinkplus 口红电源 Nano 并不是一款适配多个厂家的第三方充电器,而是联想的原厂充电器,因此它只适配了国际通行的 PD3.0、QC3.0、PPS 和 Apple 2.4A 协议。不过好在现在的主流手机都至少支持十几二十瓦的 PD3.0、QC3.0 协议,充起来也不会太慢。

深入查看后我们发现,它适配了 5V、9V、12V、15V、20V 5 个电压档位,可以适配目前市面上绝大多数支持 PD 协议的设备。包括笔记本、手机、平板、Switch 等设备。同时它也支持最高 45W 的 PPS 协议快充,可以给需要这类协议的手机和电脑快充。

接下来我们用一些有代表性的设备来测试一下它实际的充电效率,首先是压力最大的笔记本。笔者之前买了一个做工不是很好的氮化镓充电器,能充是能充,但压力一大就发烫,然后频繁掉电,使用体验很差,还可能伤害设备。但我们在使用 thinkplus 口红电源 Nano 给笔记本连续充电一个多小时后,全程没有发生任何功率波动,非常稳定可靠。

但充电远非最大压力,压力最大的环节其实是低电量状态下烤机,此时充电器会被压榨到极致。但即便是这么大的压力,thinkplus 口红电源 Nano 的最大功耗波动也不超过 0.1W,不愧是笔记本厂商推出的原厂适配器,果然非常适合笔记本使用。

在最大压力下,机身温度最高约 50.3℃,不算特别烫。

接下来我们测试一下手机,安卓和苹果都测一下。在给 K50 充电时,可以握手 PD3.0 9V3A 的档位,全程都可稳定在 26W 左右的功率,这个充电速度虽然不能和原装私有协议比,但绝对称得上快了。

在给 iPhone 13 Pro 充电时,也可以正确握手 PD3.0 9V 档位,电压全程稳定,电流则随着手机端的需求而波动,最高可到 20W,平均稳定在 18W 左右,可以跑满 iPhone 的上限。

最后,笔者还测试了一下笔者的 iPad Pro,可以握手 15V 档位的 PD3.0 协议,根据电流需求不同最高可以达到满血的 35W,后面则稳定在 23W 左右,这个表现比苹果包装内附送的原装 20W PD 充电器要更好。

三、总结

氮化镓技术的发展绝对是实实在在改变了我们的生活的,在过去传统硅开关充电器的时代,笔记本都要随身带着个“流星锤”,这样的小体积只能做出经典的“五福一安”。但如今,在这个近口红一半大的机身下,是 65W 的满血输出,并且即便是给笔记本长时间使用,也能保证稳定的输出。这样一颗小巧可人的科技结晶,无疑是出差人群的福音。

