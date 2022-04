【IT之家开箱】 thinkplus 口红电源 Nano 65W 图赏：第三代氮化镓加持，小到不可思议

近日,联想更新了旗下 thinkplus 口红电源家族的产品线,发布了可能是迄今为止全球最小的单 C 口 65W 便携适配器 ——thinkplus 口红电源 Nano 65W。IT之家也是收到了口红电源家族下的 4 款产品,并为大家带来开箱图赏。

thinkplus 口红电源 Nano 65W 整机三围仅为 31*33*43mm,体积仅 44cc,重量仅 89g,与其他家的 20W PD 充电器差不多大,但功率却达到了 65W,这个能量密度不可谓不惊人。

这个小方块周围一圈为磨砂塑料材质,顶部 USB-C 口处为镜面塑料材质,做工细致无缝,看着就很高端。

底部插脚不支持折叠,这个还是很遗憾的。由于机身短,因此插在墙上非常牢固,也不容易脱落。

包装内除了充电器以外,还有一根 1.8m 长的 C to C 数据线。这么长的线显然是为了照顾到笔记本用户的使用体验。线材外皮采用类肤材质,柔软细腻,坚韧耐磨,同时具备 USB2.0 数据传输功能。

它支持国际通行的 PD3.0、QC3.0 、PPS 和 Apple 2.4A 协议,最高支持 65W 的 PD 和 45W 的 PPS 闪充,可以长时间为手机和电脑供电。

