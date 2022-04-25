国内首艘 2000 吨级海上风电安装平台“白鹤滩”号出坞，预计年内交付广东、福建海域

IT之家 4 月 25 日消息，据中国长江三峡集团有限公司消息，4 月 22 日，国内首艘 2000 吨级第四代海上风电安装平台 ——“白鹤滩”号在广州南沙顺利完成起浮出坞，标志着全船主体结构建造基本完成，将转入特殊构件安装及设备安装调试阶段。

据介绍，“白鹤滩”号由三峡集团所属三峡物资招标管理有限公司投资建造，全船长 126 米，宽 50 米，型深 10 米，满载排水量 37000 吨，集运输、自升、自航、起重、动力定位等多功能于一体，投运后将成为国内起吊能力最强（2000 吨）、作业水深最大（70 米）、可变载荷最大（6500 吨）、甲板面积最大（4200 平米）的自升自航式一体化风电安装平台，可用于 8 兆瓦至 15 兆瓦的海上风电机组安装工作，能够满足深远海一体化海上风电施工作业需求。

而起浮出坞是施工船建造过程中的一个重要节点，同时也是工序转换的关键节点，此次“白鹤滩”号起浮出坞后，将进行桩靴及桩腿等特殊构件的安装，并同步进行船舱密性试验、舱室涂装、电缆敷设等工作。

IT之家了解到，“白鹤滩”号预计年内交付使用，投运后主要作业于广东、福建海域，并将进一步提升三峡集团在深远海进行大型海上风电机组施工与安装的能力，为后续集中连片规模化开发深远海风电项目提供有力支撑。