为科研牺牲身心后崩溃了，贝尔实验室华人首席科学家 Science 发文

说到“科研”，如今，坊间不断有这样的新闻传出：

有人早八晚十 007 成常态。 有课题组“卷”到飞起，博士 5 年发上 8 篇 SCI 才能毕业。 ……

然而，疯狂工作，压榨自己的身体和生活，真的值得吗？

来自贝尔实验室的一位华人科学家 Mingde Zheng，最近就在 Science 上发文，对此现象说了一个大大的“不”字。

并公开自身“崩溃”的经历，以此敬告科研路上的同行者们：

曾经我以牺牲健康为代价疯狂工作 —— 直到我的身体崩溃了。 作为科学家，我们的工作很重要。但只有我们先照顾好自己的身体，才可能去完成工作。

▲ Mingde Zheng

不锻炼、少社交、一心只为科研后，我被送进急症室

Mingde Zheng 如今是贝尔实验室增强人类感知方向的首席科学家，下面我们就称他为郑老师。

事情还得从郑老师的研究僧时代说起。当郑老师还是一名本科生时，他觉得学业和生活很轻松就 balance 了：

学习上认真上课就行，吃饭食堂都把食谱给你安排好了，而宿舍内的集体生活也让满足社交需求这件事变得十分简单。

但当他升级成为一名研究生，这一切就变了。

事情很简单，郑老师立志要好好搞科研，尽己所能成为一名成功的科学家。为此，他在科研工作上近乎投入自己所有的时间：

没时间买菜做饭，以至于早饭只喝咖啡，午餐和晚餐则靠快餐解决。

同样，他没时间锻炼，因为居住在校外也几乎没什么社交……

一开始，郑老师完全不觉得这种生活方式有什么问题，追求成功的心情使他全身上下充满动力。也不是说他完全不会累。但通常情况下，他并不会选择休息一会儿，而是喝上一瓶红牛之类的功能饮料接着肝。

这样的日子一直持续到了郑老师读博的时候。他自己是这样描述当时的状态的:

我的体重很不健康。 我很容易累，功能饮料也不再起作用，我的身体还会因它们而恶心、发冷、颤抖。 我经常感冒、得流感，并开始时不时腹痛，但我都尽力忽略了这些状况。

于是终于有一天，郑老师的腹痛发展到了非常严重的地步 —— 他被直接送进了急诊室。

医生直接被郑老师粗犷的生活方式惊呆了，他警告郑老师：如果不改变生活方式，胃肠道疾病的情况将不会改善。良好的饮食习惯、锻炼身体并尽量减轻压力，是防止胃疼复发和恶化的唯一方法。

郑老师很纠结，此前，他不敢在工作中放松油门，就是担心会影响工作效率。但医生的警告还是让他服软了。

他开始放弃熬夜爆肝，用更多的时间来放松、睡觉、自己做饭。为了改变自己过去的习惯，他甚至开始在办公室和家里贴便利贴，以提醒自己关注身体健康。

而让郑老师本人都感到惊讶的是，这样的生活维持了 4 年之后，不仅他的健康状况有所改善，他还发现，在工作中他更有效率了 ——

不再受胃痛和疲劳的困扰，他能够更长时间地集中精力，且不需要依赖于功能饮料了。

妻子生孩子，我却还在写工作报告

工作强度过大影响了郑老师的身体健康，也在不断侵蚀他工作与生活的边界。

他在更早之前的一篇文章中提到：

我的妻子在分娩时，我虽然就在附近，但却是在完成一份工作报告。

在这之前，郑老师表示自己是一个不会拒绝别人的人。

一方面，他觉得“被需要的感觉令人上瘾”，并且他的社交关系几乎都集中在实验室中，他担心拒绝帮忙会使自己失去其他人的好感。

另一方面的原因则更加无奈 —— 你该怎么拒绝自己的导师呢？

培训新人、修实验仪器、给导师做课件…… 郑老师只能先放下自己的实验，立即着手完成导师的“额外任务”。

而这造成的结果，就是郑老师必须事后加班赶工。

于是生活又给他敲响了一次警钟 ——

妻子分娩时，他还在写一份工作报告。但在几个小时后，刚出生的女儿紧紧抓住了他的手指时，他恍然大悟：

如果工作侵扰了生命中的宝贵时刻，那显然我花了太多时间工作。

从那以后，郑老师表示自己学会了拒绝。

你很难对共事的人说“不”，但这有时是避免过度工作，并过上更自由、更快乐生活的最佳做法。

▲ 图源：Science

总而言之，还是按句话：工作很重要，但健康的生活方式和心态，是完成工作的前提。

你觉得呢？

参考链接：

[1]https://www.science.org/content/article/i-prioritized-my-research-expense-my-health-until-i-crashed

[2]https://www.science.org/content/article/i-felt-overloaded-work-until-i-learned-how-say-no-colleagues

[3]https://www.bell-labs.com/about/researcher-profiles/mingdezheng/#gref