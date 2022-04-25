富士通将扫描仪业务卖给理光，作价 6.25 亿美元

北京时间 4 月 25 日晚间消息，据报道，日本 IT 服务公司富士通（Fujitsu）将把旗下打印机业务出售给办公设备制造商理光（Ricoh），作价约 800 亿日元（约合 6.25 亿美元）。

报道称，富士通将把旗下全资子公司 PFU 80% 的股份出售给理光。PFU 是一家主要的商用扫描仪制造商。理光计划通过整合 PFU 的产品，建立一项集办公设备和图像数据处理为一体的新服务。

交易完成后，富士通将专注于软件开发，以应对远程办公等业务流程数字化的强劲需求。

两家公司的目标是，在本月底之前就这笔交易做出正式决定。此外，两家公司还将考虑在办公室数字化方面进行合作。

PFU 成立于 1960 年，在商用扫描仪领域实力雄厚。截至 2021 年 3 月的财年，受疫情的影响，PFU 的销售额为 1345 亿日元，同比下滑 3%。净利润为 39 亿日元同比下滑 34%。

交易完成后，理光预计将保留其约 4500 名员工。

受企业“无纸化”办公趋势的影响，全球办公设备市场继续萎缩。日本商用机器和信息系统产业协会（JBMISIA）数据显示，去年全球复印机和多功能打印机的销售额为 6491 亿日元，较五年前下降了约 30%。

自 2015 年左右以来，富士通一直在出售部分硬件业务，专注于为企业提供软件，包括为制造业和政府提供信息管理服务。之前，该公司已经出售了手机和 PC 业务。

与此同时，日本其他一些制造商也进行了重组。例如，日立（Hitachi）已决定出售日立物流有限公司（HTS），而东芝将空调业务出售给美国开利环球（Carrier Global）。

而理光正试图从一家办公设备制造商，转型为一家数字服务公司。收购 PFU 将帮助其创建一项服务，使银行和其他机构的申请表数据录入自动化，并将其连接到理光的云端，使各种操作更加高效。