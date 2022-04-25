动视暴雪第一季度营收 17.68 亿美元，同比下滑 22%

北京时间 4 月 25 日晚间消息，据报道，动视暴雪（Activision Blizzard）今日发布了截至 3 月 31 日的 2022 年第一季度财报，总净营收为 17.68 亿美元，而上年同期为 22.75 亿美元。净利润为 3.95 亿美元，而上年同期为 6.19 亿美元。不按美国通用会计准则，净利润为 5.01 亿美元。

第一季度业绩：

总净营收为 17.68 亿美元，与华尔街的预期一致，但低于上年同期的 22.75 亿美元。

整体成本与开支为 12.89 亿美元，而上年同期为 14.80 亿美元。

运营利润为 4.79 亿美元，而上年同期为 7.95 亿美元。

净利润为 3.95 亿美元，而上年同期为 6.19 亿美元。不按美国通用会计准则，净利润为 5.01 亿美元。

每股基本收益 0.51 美元，而上年同期为 0.80 美元。不按美国通用会计准则，每股基本收益 0.64 美元。

第一季度，动视暴雪月活跃用户总数为 3.72 亿。

截至 2022 年 3 月 31 日，动视暴雪拥有现金及现金等价物 109.67 亿美元，而截至 2021 年 3 月 31 日为 104.23 亿美元。

业绩展望：

动视暴雪预计，2022 年第二季度营收将达到 18.2 亿美元，每股摊薄收益将达到 0.71 美元。