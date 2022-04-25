紫光国微：一季度净利同比增长 63.91%，清华大学无偿划转股权有进展

IT之家 4 月 25 日消息，紫光国微披露一季报，一季度实现营业收入 13.41 亿元，同比增长 40.83%；净利润 5.31 亿元，同比增长 63.91%；基本每股收益 0.87 元。

报告期内，研发费用为 182,676,796.76 元，较上年同期增加 127.33%，主要系研发投入的人工成本增加以及本期研发项目中费用化项目的比例增加所致。

报告期内，营业收入为 1,341,294,138.80 元，较上年同期增加 40.83%，主要系集成电路业务销售规模增长销量增加所致。

报告期末，应付职工薪酬账面价值为 326,530,340.44 元，较期初减少 41.18%，主要系本期支付上年度计提的奖金所致。

2021 年 12 月 10 日，清华控股有限公司（以下简称“清华控股”）出资人清华大学与四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“四川能投”）签署《国有产权无偿划转协议》，清华大学拟通过无偿划转方式将所持清华控股 100% 股权划转给四川能投。2022 年 4 月 18 日，清华大学、四川省国资委、四川能投签署了《关于 <国有产权无偿划转协议> 之补充协议》，约定本次划转的划入方由四川能投调整为四川省国资委。四川省国资委同意将清华控股 100% 股权以股权投资方式投入四川能投，投资完成后，最终由四川能投持有清华控股 100% 股权。清华大学将清华控股 100% 股权划转至四川省国资委事项，已分别于 2022 年 4 月 19 日和 4 月 21 日，获得四川省国资委和中华人民共和国教育部批复。四川省国资委将清华控股 100% 股权以股权投资方式投入四川能投相关具体事项尚需获得四川省国资委进一步批复。