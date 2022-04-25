龙腾光电：已成功推出 Mini LED 车载、笔电显示屏样品

龙腾光电在投资者互动平台表示，公司紧抓市场机遇，积极研发布局，实现了 Mini LED 技术从车载到笔电面板的延伸应用，目前已成功推出 Mini LED 车载、笔电显示屏样品，并持续优化调试，逐渐推广运用至电竞显示器等产品。

在苹果等全球顶级智能终端大厂的推动下，近年来 MiniLED 正成为显示屏领域最具市场潜力的“明星级”产品。

据 DSCC 最新报告显示，在苹果采用 MiniLED 技术的 iPad Pro 推动下，2021 年平均每季度 Mini LED 显示面板出货出货量均达 100 万台水平。预计苹果在 2022 年的 Mini LED 产品出货也会相当可观，并将在未来几年内主导这一市场。

报告预测称，基于 Mini LED 技术的面板在 2021 年出货量大约为 980 万片，预计该出货量在 2026 年会持续增长并且超过 4000 万片。其中，大部分的出货将会被用于笔记本电脑和电视终端的生产。

从应用的角度来看，Mini LED 具有可动态控制对比度等特性，与传统 LCD 显示产品具有良好的互补关系，若成本能够进一步优化，Mini LED 背光显示有望迎来实际出货量的快速增长，Mini LED 背光 + LCD 显示面板将有望成为消费显示产品的首选显示技术。是继 AMOLED 之后，下一代显示屏技术的公认发展路线。