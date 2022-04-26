北京地铁车站实现 AED 设备全覆盖

IT之家10 月 27 日消息 ，据北京青年报报道，北京市交通委称，北京自 2020 年 10 月启动轨道交通 AED 配置工作，至 2021 年 10 月 3 日，本市地铁车站实现 AED 设备全覆盖。新开通线路车站同步完成 AED 配置。据统计，自地铁车站配置 AED 设备以来，已成功抢救乘客生命 4 次。

为规范轨道交通 AED 设备使用管理，市交通委组织地铁运营企业拟定了《轨道交通 AED 使用管理办法（试行）》，对 AED 在轨道交通的安装设置、人员培训、管理维护、设备使用等方面进行了规范。车站会定时巡查 AED 设备，及时补充备品备件，确保设备随时可用。

地铁车站发现或接报乘客晕倒等紧急情况，站务人员会第一时间携带 AED 设备赶赴现场提供帮助，利用车站广播寻找医务人员提供专业救助，同步拨打 120、999 寻求专业救治。“我们优先建议专业医护人员、地铁工作人员和志愿者使用 AED 设备，为有需要的乘客提供帮助。”

为规范乘客意外事件处置程序，各地铁运营企业都制定了乘客意外事件处理管理办法，对现场急救、陪同就医、事件通报、事件调查等具体工作进行规范。当乘客发生意外时，车站内具备急救资格的工作人员积极采取适当的措施对乘客进行初期救助，并及时拨打急救电话，记录乘客相关信息，联系乘客亲属，必要时将救助区域隔离、寻找站内具备急救能力的其他乘客协助参与救助，确保乘客可以及时得到救助。

为提高地铁急救能力，各地铁运营企业与市急救中心、市红十字会建立了培训机制，并将医疗急救培训纳入新入职人员培训内容，一线站务人员每班组至少三人具备 AED 使用资质。同时，各地铁车站在售票室或综控室配备有 1 套以上用于应急救助的急救箱，内含消毒纱布、绷带、创可贴等 20 余种急救物资，为广大乘客做好医疗救助服务。以北京地铁公司为例，北京地铁已有超过 4352 名员工取得初级急救员证。前文所述的地铁北京西站值班站长金晨就是取得了初级急救员证后，成功对乘客进行了救治。

为便于地铁车站 AED 紧急使用和乘客突发情况紧急救助，在地铁进站安检、闸机等显著位置，张贴了站内 AED 位置导向图；在地铁车站“周边街区导向图”标注了最近医疗点位置、距离、电话等信息，便于救助人员能够快速找到 AED 设备，或者紧急情况下寻求专业医疗救治。

IT之家了解到，AED 是一种能够自动识别异常心律并给予电击除颤的急救设备，抢救心跳骤停患者的成功率远高于徒手心肺复苏。其最大特点是使用者无需具备专业背景，在接受一定时间的培训后，操作者即可使用该“救命神器”。如果在公共场所发生心脏骤停危及生命事件时，在救命的“黄金四分钟”内，正确使用 AED 和实施心肺复苏，能极大地提高院前急救效果，达到挽救生命、减轻伤害的目的。