苹果 iPad 仍需要一款原生天气 App，第三方发布新设计

IT之家 4 月 26 日消息，据 9to5 Mac 报道，出于某种奇怪的原因，苹果 iPad 上仍然缺少一些原生 iOS 应用程序 —— 比如计算器和天气应用。虽然没有迹象表明 iPad 最终会在今年与即将推出的 iPadOS 16 一起获得天气应用，但新的概念设计准确地展示了该应用在大屏幕上的外观效果。

设计师 Timo Weigelt 将 iPhone 上的天气 App 转移到了 iPad 上，并且遵循了苹果的设计准则，这显得更切合实际。

由于 iPad 的屏幕更大，应用程序会同时显示更多信息。例如，在横向时，天气应用程序会显示一个边栏，其中包含所有用户最喜欢的城市以及更详细的预测。设计师还为这款应用想了一些新点子。

这个概念为天气应用带来了“微动模式”，这样用户就可以以他们喜欢的任何方式重新排列信息面板。Weigelt 还希望具备天气通知和 macOS 版本。

借助 iPadOS 15，苹果终于允许用户在 iPad 主屏幕上添加完整的天气小组件。但是，一旦你点击它，小组件就会将重定向到 Safari 中的天气频道网站。也许今年苹果公司最终会为 iPad 用户提供他们真正需要的东西。