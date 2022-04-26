马斯克：未来将尝试打造超级高铁运输系统，时速是飞机的 2 倍

4 月 26 日消息，美国当地时间周日，特斯拉和 SpaceX 首席执行官埃隆・马斯克（Elon Musk）表示，旗下隧道挖掘公司 The Boring Company 将在未来几年尝试建超级高铁运输系统。

超级高铁是一种设想中的超高速交通运输系统，既适用于通勤者，也适用于运送货物。马斯克在 2012 年首次提出了这个概念，称其为一种新的交通方式，不受天气影响，不会发生碰撞，速度是飞机的 2 倍，而且节能环保。

按照马斯克的设想，超级高铁将由两大部分组成，包括密封管道以及在其中高速移动的吊舱。马斯克将该系统描述为协和式飞机、轨道炮的混合体。

马斯克在周日的推文中称：“在接下来的几年里，The Boring Company 将尝试建设可正常运行的超级高铁系统。从已知的物理观点来看，这是从一个城市中心到另一个城市中心（距离不到 3200 公里）的最快方式。但星际飞船在更长的旅程中速度更快。”

尽管人们对超级高铁的未来持乐观态度，也有许多公司和团体正在研究这项技术，但到目前为止，还没有向公众提供可供乘客使用的实际交通系统。不过，至少马斯克最近在推特上的帖子显示，这种情况在未来几年将会改变。

马斯克关于 The Boring Company 即将推出超级高铁项目的最新消息是对推特上一位粉丝的回应，该粉丝表示，从巴吞鲁日到新奥尔良的交通环路将非常棒。马斯克回应说，最终，超级高铁仍然是从一个城市到另一个城市的最快可能方式。

他在推文中写道：“地下隧道不容易受地面天气条件的影响 (地铁就是个很好的例子)，所以即使飓风正在地面肆虐，对超级高铁来说也无关紧要。你甚至都不会注意到。”

如果 The Boring Company 真想建设超级高铁，其在拉斯维加斯会议中心环路和维加斯环路等项目中挖掘运输隧道的经验可能会很提供巨大帮助。该公司曾在其网站上提到过超级高铁的想法，但后来被删除了，因为它开始专注于环路技术，该技术使用特斯拉汽车运送乘客和货物，而不是在没有加压的密封管道中使用吊舱。