中兴 Axon 40 屏下版真机图曝光：额头超窄，屏下前摄完全看不出来

IT之家 4 月 26 日消息，中兴 Axon 40 系列已经官宣，搭载屏下摄像头。此前爆料称，中兴 Axon 40 系列将于 5 月 9 日发布，由吴京代言，首发两项技术。

今日，数码博主 @熊猫很禿然 放出了号称 Axon 40 屏下版的真机图，从图中可以看到该机的屏幕效果，屏下前摄在斜看的角度下完全看不出来。

@熊猫很禿然 表示，中兴 Axon 40 屏下版额头收的很窄，视觉无边框，再加上前摄已完全看不出，整个视觉效果拉得很满。

IT之家此前报道，中兴官方预热称，Axon 40 Ultra 将是一款直屏旗舰，而且预计会在摄像头方面有所提升，号称“3+1>4”，可能是指上一代搭载 3 颗 64MP 镜头，这一代将有更大提升。

此外，数码博主 @数码闲聊站 透露，中兴已成功量产全高分屏下前摄方案，还附送国产屏弯道超车的高频 PWM 调光，似乎就是 Axon 40 系列要首发的技术。

Axon 40 系列还成为了神舟十三归航新华网现场报道独家官方指定用机。在此前的直播中，该机的真机已经亮相。

有一款中兴新机通过 3C 认证和工信部入网，型号为 A2023H，外观很像努比亚 Z40 Pro。

入网信息显示，该机搭载高通骁龙 8 Gen 1 处理器，配备 6.67 英寸 2400×1080 OLED 屏幕，支持 10bit 色深，前置 44MP 摄像头，后置 64MP+50MP+8MP 三摄，拥有 4900mAh 电池，3C 认证显示支持 55W 快充。

此外，该机厚度为 8.46mm，重量为 199g，最高 16GB 内存与 1TB 存储。