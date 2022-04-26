美团优选关停北京市场？美团 App 上入口已被下架，自提点暂停服务

新浪科技获悉，美团优选 4 月 25 日在北京市场发布公告称，2022 年 4 月 26 日起，北京的自提点将暂时停止服务。

公告中称，用户购买有效期内的省钱卡，将于 4 月 25 日内按照购买价格全额原路退回，预计 1-3 天到账。对于暂停服务的原因，公告称是为了保障提供稳定可靠的次日达服务，不过新浪科技致电美团优选客服，其并未给出重新恢复服务的计划和时间。

不只是用户端，有美团优选团长表示，也收到了暂停服务的通知。针对团长，美团优选称服务费会正常结算，要求协助消费者完成取货及售后服务。

一位美团优选员工表示，北京关仓的可能原因是要业务合并，北京暂时不做社区团购业务，重点发展美团买菜业务。新浪科技在美团 App 看到，在北京市场，美团优选的入口已经被下架，美团买菜被放在了靠前位置。

实际上，不只是北京市场，美团优选目前正在全国多个城市迎来业务调整。此前据界面新闻报道，包括甘肃、青海、宁夏、新疆在内的西北四省，美团优选都将陆续关闭，西北大区“大本营 " 陕西省得到保留。

今年 4 月初，美团被曝出开启多业务线人员调整，涉及美团优选、美团买菜、快驴等，裁员幅度在 10%-20% 不等。

亏损的业绩可能是裁员的直接导火索之一。今年 3 月，美团发布了 2021 年第四季度及全年财报。这一年，美团营收 1791.3 亿元，同比增长 56%；全年调整后净亏损 156 亿元，上年同期净利润 31.2 亿元，由盈转亏。

而包括美团优选在内的新业务投入是美团亏损的主要原因之一。2021 年全年，该公司新业务及其他分部的收入同比增长 84.4% 至 503 亿元。但与此同时，新业务及其他分部的经营亏损也由 2020 年的 109 亿元扩大至 2021 年的 384 亿元，经营亏损率同比扩大 36.6 个百分点。

今年初，美团已经对这几项新业务进行了架构调整。

今年 1 月，美团发布内部邮件，宣布高级副总裁陈亮将逐步从业务线脱离，把重心放在组织建设和战略研究上。陈亮离开业务一线后，美团副总裁郭万怀的管理权限将进一步扩大。陈亮负责的美团优选、快驴、美团买菜都将陆续向郭万怀汇报。

郭万怀是美团 CEO 王兴的妻子，也是美团网最初的创始成员之一，早期曾负责美团的财务和运营。外界猜测，由她统一接手，意味着美团将推动美团优选、美团买菜、快驴几项业务的降本增效。近期美团优选的城市裁撤和裁员，便是直接表现。