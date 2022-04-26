显卡价格下跌引发芯片短缺是否即将结束的问题

据路透社报道，显卡价格大幅下跌可能预示着全球芯片危机将迅速结束，而这一问题将成为本周公布业绩的企业面临的一个核心问题。

正如英特尔、高通和其他公司报告的那样，投资者将权衡消费者支出受到通胀影响、中国疫情和俄乌冲突等因素对微芯片供应链造成的影响。

最近，在 GPU 价格下跌后，Baird 分析师将 GPU 制造商英伟达的评级下调至“中性”。今年以来，英伟达的股价下跌了约 31%，其竞争对手 AMD 的股价下跌了约 37%，而费城 SE 半导体指数 (Philadelphia SE Semiconductor Index) 的跌幅约为 22%。两家公司均拒绝置评。

GPU 仍在溢价出售，但幅度较小。Susquehanna 分析师罗兰 (Christopher Rolland) 本月早些时候说，制造商建议零售价或建议零售价的加价已从 77% 降至 41%。

3DCenter 报道称，AMD 的 Radeon RX6000 和英伟达的 GeForce RTX30 (这两款显卡均用于游戏) 的价格比建议零售价高出了 80%，而今年年初这两款显卡的价格比建议零售价高出了不到 20%。

不过，路透社最近的调查发现，英伟达的 GeForce 显卡在百思买 (BestBuy) 和新蛋商务 (Newegg Commerce) 等零售商那里大部分仍处于缺货状态。

Baird 高级分析师 Tristan Gerra 对路透表示，如果购买芯片的电子企业预计价格将进一步下跌，他们将削减大量库存，进一步减少采购，从而给价格带来压力。

“这是一个恶性循环。”Gerra 说。分析师表示，对图形处理器的需求也可能下降，因为加密货币以太坊预计将在今年夏末改变其运营方式，这将减少目前用于挖掘加密货币的系统对图形芯片的需求。

对于低价是否会扩散到整个芯片行业存在争议。据 Summit Insights Group 分析师 kingai Chan 称，个人电脑和智能手机市场需求疲软，也导致 CPU 等前沿处理器和一些内存芯片等其他芯片价格下跌。他预计，为老机型生产的其他一些芯片在今年下半年将面临产能过剩。

TechInsights 的丹・哈奇森 (Dan Hutcheson) 说:“在所有的芯片厂投资和所有的看涨情绪之间，我们认为，短缺要到 2023 年或 2024 年才会结束。”供应过剩的范围将超出图形芯片。