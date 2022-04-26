开源鸿蒙 OpenHarmony 全新品牌 Logo 发布：采用渐变色 + 字母，隐藏汉字“开”

IT之家 4 月 26 日消息，近期 OpenHarmony 技术日上 OpenHarmony 的新 Logo 发布。现在该 Logo 的设计者刘石带来了 OpenHarmony 新 Logo 的设计理念解读。

下面是讲述内容：

OpenHarmony 在 2020 年捐给开放原子开源基金会时并没有合适的 Logo，于是采用了一个非常保守的做法，即，用项目名字的字母组合作为 OpenHarmony 的临时 Logo，就是下面这样。

Logo 的字体使用了一种开源字体：jf open 粉圆 1.1。有点儿特点的设计是蓝绿的色彩渐变作为背景色。

其中，蓝色代表开源创新，绿色代表生态繁荣。蓝色到绿色的渐变代表通过 OpenHarmony 开源创新达成生态繁荣的目标，中间的无限色彩渐变延展，寓意着全场景、全领域的无限行业发行版应用可能。

但单纯的文字和简单的色彩渐变，并不能形成大家对这个重大开源项目鲜明的品牌认知。设计一款有丰富内涵的图形 Logo 显得更加紧迫。

我经历过很多次尝试，但都不理想。一个好的 Logo 一定要有非常有信服力的逻辑以及有魅力的品牌故事组成。于是我回归到对 HarmonyOS（编者注：华为公司推出的 OpenHarmony 商业发行版） Logo 的重新审视。

HarmonyOS 的品牌设计强调的是万物归一、衍生万物、和谐共生的圆圈，One as All，All as One。

OpenHarmony 是 HarmonyOS 的底层核心架构，所以 OpenHarmony 的图形 Logo 需要阐明这层关系；同时，新 Logo 也必须要明确这是一个开源操作系统。那么我们要用什么手段来兼顾两者呢？

我想到了运用格式塔原理，将 HarmonyOS 的圆圈打开，而打开的方式用了一个隐藏的汉字“开”。

新的 Logo 继承了前版 Logo 的渐变色，以及搭配字母的字体。

我在这个 Logo 中还加入了更多的寓意：

首先，这个图形分割出来的不同部分代表不同共建单位与社区开发者：大的圆环代表核心共建单位与核心开发者；小的圆环代表参与共建的其它单位与开发者。所有的共建单位和开发者都在一个同心圆内，表示他们都团结在 OpenHarmony 社区。不同的同心圆，代表不同的应用场景，每个场景都有多家共建单位，不同的共建单位构建出不同的行业生态发行版，表示这是一个全场景的全新操作系统。

其次，这个图形分割出来的不同部分也可以代表不同的设备：大的部分是富设备（编者注：富设备是指使用频率高、强交互的设备），小的部分是瘦设备（编者注：在 OpenHarmony 系统中，内存小于 128M 的终端被称为瘦设备）。这体现 OpenHarmony 可以一次开发、多端部署在内存大小不同、屏幕尺寸不同的设备上，实现可大可小、灵活部署。当然，由于这些设备都在一个同心圆上，形成完美配合，寓意着 OpenHarmony 可以实现不同设备间的万物互联、多端协同。

最后，这个图形分割出的不同部分表示不同的原子化服务。这些免安装的原子化服务，有的大，有的小，表示可以灵活适配不同的设备状况：大的形状可以类比 FA（编者注：特性能力），代表有界面的 Ability，可以与用户进行交互；小的形状可以类比 PA（编者注：原子化能力），代表无界面的 Ability。FA 和 PA 在一个同心圆上，代表这些服务本身具备分布式能力，能打破设备界限，在同一场景下实现多设备联动，使应用程序可分可合、可流转，实现如邮件跨设备编辑、多设备协同、多屏游戏互动等分布式业务体验。

你是不是很诧异，我，一个设计师，竟然能在 OpenHarmony 的 Logo 设计中融入这么深的开源社区和 OpenHarmony 技术特点的领悟？因为我不仅仅是一名设计师，我还是有着八年软件开发经验的程序员。我认为，不懂代码开发的品牌专家，不是一名好设计师。