269 元，OPPO Enco Air2 Pro 无线耳机正式开售：主动降噪，免费听 QQ 音乐 SQ 音质

IT之家 4 月 26 日消息，在此前发布会上，OPPO 除手机外还带来了一款 Enco Air2 Pro 真无线耳机，可在 QQ 音乐免费听 SQ 音质，ANC 主动降噪、双层透明保护仓、IP54 级防水，299 元，首发 269 元，4 月 26 日正式开售。

这款耳机升级为 12.4mm 动圈单元，并在振膜上添加钛涂层，后腔升级为全新的低音聚能胆，三频表现更强。此外，OPPO 蓝光团队的调音师全程参与 Enco Air2 Pro 的声音调校工作，支持多场景主动降噪，支持通透模式。

OPPO Enco Air2 Pro 与 QQ 音乐达成合作，除了“SQ 无损音质”外还全网首发快捷音乐收藏功能，只需三击耳机即可快速收藏歌曲。

IT之家了解到，OPPO Enco Air2 Pro 支持蓝牙 5.2 低延时双传，可带来低至 94ms 的全链路延时；耳机独立续航时间 7 小时，搭配充电盒可达 28 小时，支持快充（充电 10 分钟可听歌 2 小时）。

此外，OPPO Enco Air2 Pro 和 Enco X2 联合小布助手，将于 4 月 26 日上线妙趣童声，元气女神和粤语女声三款提示音（Enco X2 也会 OTA）。