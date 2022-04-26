弱视儿童患者将实现游戏化数字治疗

IT之家 4 月 26 日消息，据中国经济周刊-经济网报道，近日国内首个获得药监局认证的游戏化数字疗法正式上线，弱视儿童患者可以通过游戏进行治疗。

弱视是儿童视力受损的最常见原因之一，往往对儿童身体发育、日常生活造成影响。据中国少年儿童基金会数据显示，目前国内弱视儿童患者数量超过 1200 万。

传统弱视治疗以遮盖、精细目力训练为主，而游戏化数字疗法趣味性较强，孩子的依从性也较高，同时又对设备的要求不高，仅一台平板就能完成治疗训练。