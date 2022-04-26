小米有品再迎架构调整：并入中国区后，总经理换人，向卢伟冰汇报

4 月 26 日午间消息，新浪科技获悉，继 2021 年底并入中国区后，小米有品近日再次迎来架构调整，原副总经理叶华林被任命为总经理，向小米中国区总裁卢伟冰汇报。

迎来第三任总经理

小米有品由高自光于 2017 年开始搭建，主要销售小米生态链的 IoT 产品，后来还引入了众多第三方品牌，他在 2018 年出任有品电商部总经理。2020 年，小米公布了人事任命，高自光晋升为小米集团副总裁，同时转岗到中国区分管新零售业务，向中国区总裁卢伟冰汇报。

高自光于 2014 年加入小米，开拓负责了小米 IoT 平台业务，带领小米 IoT 平台从 0 开始做到近亿台设备连接数。在他升任小米集团副总裁时，小米 CEO 雷军还亲自在微博发文祝贺，称高自光是小米内部培养的首位 80 后高管。

不过 2021 年 9 月，升任副总裁刚刚一年的高自光离职，其职位由小米副总裁、组织部副部长、中国区综合管理部总经理尚进接替。今年初，尚进也从小米离职。

高自光离开小米有品后，由原互联网四部总经理白昉转岗有品电商部担任总经理。

此次，小米再次宣布，任命叶华林担任有品电商部总经理，向中国区总裁卢伟冰汇报。叶华林原职位是小米有品副总经理兼商品运营部负责人，他升任后，原总经理白昉后续去向还未知。

缩减业务和人员

在独立发展时，小米有品实现了快速发展。2019 年，有品平台 GMV 突破 100 亿元，连续 3 年实现翻倍增长。

但没有了业务创始人高自光的小米有品，在内部的地位显然不如以前。2021 年 11 月，小米通过内部邮件宣布，小米有品与小米中国区零售业务整合。小米有品和小米商城将结束独立结算和运营政策不同的情况，一起服务小米集团的新零售目标。至此小米有品不再独立发展。

当前，小米正在中国市场推进其新零售战略。2021 年底，小米宣布小米之家突破了 1 万家，卢伟冰定下了未来 2-3 年开到 3 万家的新目标。卢伟冰在谈到新零售模式时，就提到了线上线下一定要做融合的观点。将小米有品与小米商城打通，也将助力小米线上渠道与线下小米之家的打通和互动。另外，小米有品也在开设自己的线下店，后续有望与小米之家统一节奏、加强协同。

并入中国区后的小米有品，在业务和人员上开启了一系列大调整。

在业务上，今年 1 月，小米有品旗下的新国货会员制电商平台有品有鱼宣布，因业务调整，有品有鱼于 2022 年 3 月 17 日 10 时终止运营，届时用户将无法访问有品有鱼 App 及小程序。此前，因为采取返利模式，有品有鱼曾陷入“涉嫌传销”的争议中。

在人员上，与中国区合并后，小米有品也曾传出裁撤双方重合人员的传闻。