友达光电：Q1 归属母公司净利润新台币 51.6 亿元，面板出货量比上季度减少 7%

4 月 26 日消息，友达光电今日 (二十六日) 举行法人说明会公布 2022 年第一季合并财务报表。总计 2022 年第一季合并营业额为 815.3 亿元新台币（约 182.63 亿元人民币），较 2021 年第四季减少 12.4%。2022 年第一季归属母公司业主之净利为 51.6 亿元新台币（约 11.56 亿元人民币），基本每股盈余则为新台币 0.54 元。

友达光电表示，2022 年第一季面板总出货面积达 605.3 万平方米，较 2021 年第四季减少 7.0%，与去年同期相比减少 4.7%。

不久前，友达总经理柯富仁表示，全球经济局势变动剧烈，俄乌战争、疫情封锁及通货膨胀，让终端需求不确定性提高，导致需求疲软，冲击面板价格。“目前仍无法判定面板报价何时止跌，需密切观察全球经济局势变化。”

柯富仁指出，尽管中国大陆地区原本封锁的区域已有多处局部复工，但受影响的产业供应链、运营，要恢复到原来的运转效率仍需要一段时间，预计整个第二季度都会受到不同程度的影响。目前无法预测这次疫情对产业、供应链的影响程度。

友达光电指出，回顾第一季，适逢产业传统淡季，再加上乌俄战争、通货膨胀等因素对终端消费市场的冲击，面板价格持续滑落，公司出货面积亦较上一季减少，导致公司单季营收为新台币 815.3 亿元，较上季衰退 12.4%。获利表现亦受到营收衰退之影响，营业净利为新台币 53.0 亿元，全年归属母公司净利为新台币 51.6 亿元，均较上一季减少。

展望第二季，预期市场仍受诸多不确定因素干扰，影响程度尚待观察。面对高度不确定性，公司将灵活调整营运策略，并持续推动「双轴转型」，投注更多资源于高阶、商用、高度客制化的产品，以及垂直整合的解决方案，致力提升产品价值，以追求长期稳健的营运成果。