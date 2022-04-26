中国生物奥密克戎变异株新冠病毒灭活疫苗获国家药监局临床批件

IT之家 4 月 26 日消息，国药集团中国生物奥密克戎变异株新冠病毒灭活疫苗获国家药监局临床批件。

国药集团中国生物在前期已上市原型株新冠灭活疫苗和完成贝塔、德尔塔变异株灭活疫苗研发的基础上，第一时间从香港大学引进奥密克戎变异毒株，2021 年 12 月 9 日迅速启动了奥株灭活疫苗研发。

根据国家药监局改良型新冠疫苗指导原则和研发策略，国药集团中国生物利用新建的 P3 高等级生物安全实验室，完成了奥株毒种的筛选、传代、扩增，建立了三级毒种库，完成了工艺验证、多批规模化产品的制备、质量标准研究、动物体内安全性评价和免疫原性研究，结果显示奥株新冠灭活疫苗可以针对奥株及多种变异株产生高滴度中和抗体。2022 年 3 月 3 日，北京生物制品研究所、武汉生物制品研究所同香港研究机构确定临床方案及相关细节，3 月 26 日和 30 日分别获得中国药品食品检定研究院的检定合格报告，4 月 1 日向香港卫生署提交了临床申请资料，4 月 12 日获得伦理批件，4 月 13 日获得临床研究批件，成为全球最早获批进入临床的奥密克戎株灭活疫苗。

同时，国药集团中国生物从 1 月 26 日开始向国家药监局药品审评中心滚动提交国内临床申报资料，启动技术审评。

4 月 26 日，中国生物北京生物制品研究所奥密克戎变异株新冠病毒灭活疫苗获得了中国国家药监局颁发的临床批件。中国生物将采用随机、双盲、队列研究的形式，在已完成 2 或 3 剂新冠疫苗接种的 18 岁及以上人群中进行序贯免疫临床研究，评价奥密克戎变异株新冠病毒灭活疫苗的安全性和免疫原性。

《张文宏：奥密克戎疫苗已获批临床试验，将很快面世》