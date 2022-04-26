诺基亚宣布为微软 Azure 提供数据中心交换机产品

IT之家 4 月 26 日消息，近日，诺基亚与微软拓展合作，将为微软 Azure 提供数据中心交换机产品，打造大规模、敏捷、高弹性的网络，建设高密度、高性能、高灵活性的交换机平台。

近日，诺基亚宣布将为微软的数据中心设施提供数据中心交换机解决方案，以满足微软 Azure 的带宽增长。

随着云服务和云计算显著增长，网络技术也在逐渐向 400GE 迁移。诺基亚的 7250 IXR 框式互联路由器被微软选用，以支持其“Tier-2”网络架构中的高密度 400GE 应用。同时，诺基亚也将为其他微软网络应用提供固定形态的平台。这项新协议作为两家公司在开源 SONiC 领域业已存在的合作的一部分，将聚焦大容量数据中心场景需求，共同开发框式数据中心交换机平台。

诺基亚的下一代数据中心交换机产品组合提供现代数据中心网络所需的规模、开放、汇聚和互联特性。7250 IXR 为数据中心架顶式 (ToR)、Leaf、Spine、Super-spine 应用提供了一系列高性能框式和固定形态交换机可选项。这些平台支持高达 400GE 的端口速率，未来可支持 800GE，以及全面的 IP 和以太网功能集。

微软 Azure 示，诺基亚的平台是满足微软所需的大规模互联需求的自然选择。诺基亚为微软的数据中心网络和云环境带来了高密度、高性能和灵活性，并与微软合作提供运行开源网络操作系统 SONiC 的框式交换机。