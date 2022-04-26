国内首现！山东烟台发现奥密克戎病毒 BA.2.3 进化分支

IT之家 4 月 26 日消息，在 4 月 25 日，山东烟台市召开疫情防控新闻发布会，介绍疫情防控最新情况。4 月 24 日 0 时至 24 时，烟台市新增感染者 36 例，其中确诊病例 2 例、均为普通型，无症状感染者 34 例，均已转运至定点医院。

新增感染者中：招远市 2 例确诊病例、22 例无症状感染者，均在集中隔离人员中检出。蓬莱区 9 例，3 例在集中隔离人员中检出，其中 2 例为 23 日报告的无症状感染者的密切接触者，1 例为招远市金岭镇西梧桐夼村到蓬莱人员；另外 6 例在重点区域风险人员核酸筛查中发现。芝罘区 2 例，1 例在集中隔离人员中检出，1 例在重点区域风险人员核酸筛查中发现，均为招远市无症状感染者同时空交集人员。莱州市 1 例，在集中隔离人员中检出，为 23 日报告的无症状感染者的共同居住人。

烟台市共排查密接 1700 人、次密接 3179 人，全部落实隔离管控措施。第一时间开展病毒全基因组测序，截至目前已完成 4 个区市共 16 例本土病例基因测序分析，为同一条传播链，病例基因分型为奥密克戎 BA.2.3 进化分支，此前国内尚未发现。

奥密克戎变种

此次进化的分支是由奥密克戎 BA.2 继续进化而来。而 BA.2，就是此前经常被提及的“奥密克戎的妹妹”，也被称为隐形的奥密克戎。BA.2 此前曾大量在中国香港和中国大陆地区广泛传播（近两个月，引发国内很多地区大面积疫情爆发的就是 BA.2），其传播速度比奥密克戎 BA.1 快数倍！美国疾控中心也在数周前表示，BA.2 亚变种已占据当前确诊中的主流地位。

因此，BA.2.3，作为由一个流行速度很快、并造成大面积疫情传播的亚变种继续进化而来的子毒株，还是很值得被关注。