上海封停 13 个造谣传谣网络群组，并处罚首发谣言的 13 名微信个人用户

IT之家 4 月 26 日消息，据“网信上海”微信公众号消息，近日，接网民举报并经查实，圈群传播的“赵丽颖驰援上海的物资被整箱扔进垃圾车”“南汇滴水湖临时搭建帐篷建露天隔离点”“浦东新区长岛路一小区发生火灾楼道火光冲天”“复旦校园断网，张某某被打”“北蔡镇党委书记蔡某某跳楼自杀”等传言均为虚假信息，性质恶劣，上海市有关部门已组织公开辟谣澄清。

经上海网信办与公安部门联合溯源调查，依据互联网相关法律法规，已协调相关部门对“汪老师 yyds”“兄弟情深姐妹谊长”“上海娱乐群”等 13 个散播虚假信息的网络群组予以封停，并对首发谣言的 13 名微信个人用户予以处罚。

此前，上海网信办发布了《关于进一步查处网络圈群造谣行为的公告》，已会同相关部门对传播“徐汇梅陇七村一孕妇早产死亡”“兰州局援助上海十车皮牛羊肉无人接收”等谣言的 30 个微信群组予以封停，对 23 名首发谣言的微信个人用户予以处罚。

上海网信办表示，自从上海市重拳打击涉疫谣言以来，网络圈群生态环境有所净化，广大网民也增强了主动辨识谣言、抵制谣言的自觉，但仍有极少数人怀着不同的目的肆意制造谣言、蓄意传播谣言，下一步上海网信办联合公安部门将加大惩治力度，对违法违规群组和人员依法从重从严处罚。