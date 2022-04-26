Twitter 员工很慌：我们也是通过看新闻来了解马斯克收购进展

北京时间 4 月 26 日下午消息，据报道，Twitter 员工日前抱怨称，公司管理层对马斯克的收购进展只字不提，这让他们感到恐慌，不知道将来自己的薪水会如何变化，不清楚手中的股票价值几何。

2020 年 1 月，数千名 Twitter 员工聚集在休斯顿，参加一场名为“OneTeam”的公司峰会。在活动期间，时任 Twitter CEO 杰克・多西（Jack Dorsey）宣布，他还邀请了一位嘉宾。接着，埃隆・马斯克（Elon Musk）挥手微笑，出现在舞台上方的巨型屏幕上。人群欢呼、鼓掌、挥舞拳头。一名员工还情不自禁地大喊：“我们爱你。”

但如今，在马斯克出人意料地宣布要收购 Twitter 后，员工们却做出了不同的反应。他们表示，在马斯克宣布有意收购 Twitter、取消其内容审查政策，并将 Twitter 私有化以来，他们基本上已经不再欢呼雀跃了。今日早些时候，Twitter 正式宣布，已接受马斯克 440 亿美元的收购提议。

Twitter 员工表示，在过去两周左右的时间里（马斯克 4 月 14 日向 Twitter 发出私有化要约），让他们感到沮丧的是，关于收购将对员工产生怎样的影响，公司管理层几乎没有透露任何信息。

他们不得不主动询问公司 CEO 帕拉格・阿格拉瓦尔（Parag Agrawal），不得不在 Twitter 上询问马斯克本人，一些人甚至还求助于管理他们股票期权的金融公司嘉信理财（Charles Schwab），以了解出售公司将对他们产生怎样的影响。但 11 名 Twitter 员工表示，在马斯克的竞标成功之前，他们没有得到太多答复。

当地时间周一下午，阿格拉瓦尔和 Twitter 董事长布雷特・泰勒（Bret Taylor）终于与员工会面，讨论了这笔交易。阿格拉瓦尔说，在马斯克的领导下，员工薪酬将基本保持不变，但他没有对 Twitter 的政策和文化做出同样的保证。

当被问及“前总统是否会被允许重返 Twitter（其账号之前被终身封杀）”时，阿格拉瓦尔说：“我们一直在调整政策。一旦交易完成，我们也不知道 Twitter 将走向何方。.”

而董事长泰勒告诉员工，谈判中的沉默是收购战中的惯例。当董事会与银行家、律师和公关公司协商时，员工往往被蒙在鼓里。但是，对于自称为“世界城市广场”（global town square，意为“透明公开、实时对话”）的 Twitter 而言，其员工要了解公司发生了什么，还要通过 Twitter 这项服务来实现，真的是令人气愤。

其实，在经历了多年的领导层争执、维权投资者的变革呼声，以及前总统试探边界的推文之后，Twitter 的 7000 多名员工已经习惯了这种动荡。但他们中的一些人表示，这位反复无常的亿万富豪（马斯克）的收购，给他们带来了其他一些公司危机所没有过的打击。

内容审查

员工们称，他们担心马斯克会毁掉他们多年来为清理该平台的“有毒角落”所做的工作，在将公司私有化的过程中推翻他们的股票薪酬，并用他变幻莫测的管理风格和突如其来的声明扰乱 Twitter 的文化。

但是，马斯克在 Twitter 的普通员工中也有粉丝，一些员工对他的出价表示欢迎。在 Twitter 内部一条 Slack 消息中，当被问及员工是否对马斯克感到兴奋时，大约有 10 个人打出了“Yes”的表情符号。对此，Twitter 发言人拒绝发表评论。

斯坦福大学会计和公司治理教授戴维・拉克尔（David Larcker）表示，如果说 Twitter 值得收购，那么它的大部分价值在于构建和管理这项服务的员工。拉克尔说：“不确定的是，如果它变成了一家与之前截然不同的公司怎么办？这是一种令人不舒服的工作关系。”

在这方面，马斯克已经在提交给监管机构的文件、推文和公开露面中明确表达了他的一些意图：Twitter 必须废除几乎所有的内容审查政策（这些政策禁止暴力威胁、骚扰和垃圾邮件等内容），必须提供算法方面的更大透明度，必须成为一家私人公司。

自 2008 年以来，Twitter 一直在扩大其内容审核政策。当时，它的“第 25 号员工”被专门聘请来打击平台上的滥用行为。如今，Twitter 负责内容审核和安全的团队已发展到数百名员工。

六名员工表示，Twitter 的许多员工觉得自己对公司鼓励健康对话的努力投入了很多，并敦促高管进一步打击仇恨言论和错误信息。他们认为，马斯克恢复 Twitter 早期松懈做法的提议，是对他们工作的背叛。

一项调查显示，44% 的 Twitter 员工表示，对马斯克持中立态度。27% 的人表示喜欢马斯克，另有 27% 表示厌恶他。

尽管 Twitter 的高管和员工已经同意马斯克对其算法的修改，但这项工作还处于早期阶段，可能需要数年时间才能完成。这可能会考验马斯克并不特别擅长的东西，耐心。

财物损失

Twitter 员工最担心的问题之一是，他们是否会因马斯克的收购而蒙受财务损失。毕竟，许多 Twitter 员工从股票中获得了他们总薪酬的 50% 或更多。一些员工表示，在马斯克每股 54.20 美元的价格下，他们担心会错过股票的长期价值。

在周一与员工的会议上，高管们试图向员工保证，他们不会因为马斯克的收购而蒙受损失。阿格拉瓦尔告诉员工，当与马斯克的交易完成后，他们的股票期权将转换为现金，预计需要 3~6 个月的时间。此外，交易敲定后，员工将在一年内获得相同的福利方案，目前还没有裁员计划。

稍早些时候，Twitter 的法律总顾问肖恩・埃吉特（Sean Edgett）曾试图平息员工在财务方面的担忧。他告诉员工，任何潜在买家都极有可能被要求“保持员工权益不变”，或者提供同等的薪酬，比如现金奖励。

埃吉特是在与马斯克的交易宣布之前发表上述言论的，因此他强调，员工不应将他的指导视为对高交易的洞察。埃吉特在致员工的信息中写道：“这是为了让人们安心，并解释这些事情通常是如何运作的，而不是因为我们相信会有这样或那样的结果。”

Twitter 一直在大举招聘，2021 年在股票薪酬上花费了 6.3 亿美元，比前一年增长了 33%。Twitter 在 2 月份曾预计，今年的股权奖励开支将达到 9.00 亿美元至 9.25 亿美元。

内部文件显示，马斯克收购提议也开始削弱 Twitter 招募新员工的努力。这些文件显示，应聘者对马斯克改造 Twitter、颠覆其内容审核机制的计划表示怀疑。一些人人员还担心，如果马斯克将 Twitter 私有化，他们的聘书中包含的股票可能会迅速贬值。

如果现有员工辞职，Twitter 的招聘问题可能会进一步加剧，就像一些人警告的那样，如果马斯克掌管 Twitter，他们也会辞职。而其他一些员工则担心马斯克任内裁员或失去工作签证的问题，并向 CEO 阿格拉瓦尔提出了相关咨询。

另外，负责招聘的经理们已被要求，记录下有多少潜在雇员因为担心马斯克而拒绝了工作邀请。

员工们也想知道：他是否也会像对待特斯拉那样，将 Twitter 总部迁至得克萨斯州？他会终止公司重返办公室的灵活性吗？灵活办公已成为员工和应聘者的“卖点”。毕竟，在疫情爆发的早期，马斯克曾与加州的官员为让他的汽车厂继续运营而斗争。

与此同时，阿格拉瓦尔也试图让员工平静下来。在周一的问答环节中，他敦促员工“一如既往地运营 Twitter”，并补充说，“我们如何运营公司，做出怎样的决定，以及我们推动的积极变化，这些都将取决于我们，并在我们的控制之下。”

如今，提到马斯克，Twitter 员工感受到的是压力，这与他两年前受到员工的热烈欢迎形成了鲜明对比。在 2020 年的活动中，一些员工表示，尽管他们对马斯克持怀疑态度，但当他为 Twitter 提供建议时，他们中的许多人还是认真听取了他的建议。

马斯克当时说：Twitter 应该通过采取更多措施淘汰机器人账号和诈骗者，来加强内容审核。多西当时问马斯克：“顺便问一下，你想运营 Twitter 吗？”聚集在一起的 Twitter 员工笑了，而马斯克没有立即回复。