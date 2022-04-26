工信部：持续提升“中国制造”品牌形象

IT之家 4 月 26 日消息，今日，工业和信息化部发布了《关于做好 2022 年工业质量提升和品牌建设工作的通知》（以下简称《通知》）。

工信部部署了推动企业质量管理体系升级、实施制造业质量管理数字化行动、深化企业先进质量管理工具与方法运用、提高制造业产品可靠性水平、提升制造业关键过程质量控制能力、提高质量公共服务效能、推动重点行业质量提升、加快推进工业品牌培育、持续提升“中国制造”品牌形象等九个方面的重点任务。

《通知》指出，提高制造业产品可靠性水平。聚焦机械、电子、汽车等重点行业，推动实施可靠性“筑基工程”和“倍增计划”，加强关键基础材料、基础工艺攻关，提高核心基础零部件、核心基础元器件可靠性水平，促进整机装备可靠性关键指标提升。发挥标准对可靠性要求的约束和引领作用，组织编制制造业可靠性标准体系建设指南，加强可靠性设计、测试验证等基础标准研制和产业链上下游标准衔接。

IT之家了解到，《通知》提出，持续提升“中国制造”品牌形象。地方工业和信息化主管部门、行业协会和专业机构要结合中国工业品牌之旅、全国品牌故事大赛、品牌创新成果发布、行业优质品牌培育等活动，宣传推广“中国制造”品牌，讲好“中国制造”品牌故事。充分发挥“中国品牌日”“全国质量月”等平台作用，加强与主流媒体合作，积极拓展“中国制造”的品牌传播渠道，宣传优秀“中国制造”品牌。支持行业协会、专业机构开展“中国制造”品牌现状调查，加强对制造业品牌建设成效的分析评估，研究卓著品牌的创建路径。加强装备制造等重点行业品牌宣传，持续做好中国汽车品牌向上发展专项行动，提升国产汽车品牌竞争力。