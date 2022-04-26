首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > IT资讯>业界

工信部：持续提升“中国制造”品牌形象

2022/4/26 17:34:46 来源：IT之家 作者：长河 责编：长河
评论：

IT之家 4 月 26 日消息，今日，工业和信息化部发布了《关于做好 2022 年工业质量提升和品牌建设工作的通知》（以下简称《通知》）。

工信部部署了推动企业质量管理体系升级、实施制造业质量管理数字化行动、深化企业先进质量管理工具与方法运用、提高制造业产品可靠性水平、提升制造业关键过程质量控制能力、提高质量公共服务效能、推动重点行业质量提升、加快推进工业品牌培育、持续提升“中国制造”品牌形象等九个方面的重点任务。

《通知》指出，提高制造业产品可靠性水平聚焦机械、电子、汽车等重点行业，推动实施可靠性“筑基工程”和“倍增计划”，加强关键基础材料、基础工艺攻关，提高核心基础零部件、核心基础元器件可靠性水平，促进整机装备可靠性关键指标提升。发挥标准对可靠性要求的约束和引领作用，组织编制制造业可靠性标准体系建设指南，加强可靠性设计、测试验证等基础标准研制和产业链上下游标准衔接。

IT之家了解到，《通知》提出，持续提升“中国制造”品牌形象。地方工业和信息化主管部门、行业协会和专业机构要结合中国工业品牌之旅、全国品牌故事大赛、品牌创新成果发布、行业优质品牌培育等活动，宣传推广“中国制造”品牌，讲好“中国制造”品牌故事。充分发挥“中国品牌日”“全国质量月”等平台作用，加强与主流媒体合作，积极拓展“中国制造”的品牌传播渠道，宣传优秀“中国制造”品牌。支持行业协会、专业机构开展“中国制造”品牌现状调查，加强对制造业品牌建设成效的分析评估，研究卓著品牌的创建路径。加强装备制造等重点行业品牌宣传，持续做好中国汽车品牌向上发展专项行动，提升国产汽车品牌竞争力

工业和信息化部印发《关于做好 2022 年工业质量提升和品牌建设工作的通知》

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：工信部中国制造

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用