华为胡厚崑：不能实现有质量发展的业务，可能会被关闭

4 月 26 日下午消息，在今日的华为分析师大会上，华为轮值董事长胡厚崑接受了媒体采访。

他表示，今年华为的经营方针是有质量的活下去。今年华为面临的困难没有减少，更有地缘冲突、全球疫情、全球通胀等新挑战。

华为首先要活下来，同时提高活下来的质量。

具体而言，第一是保证向客户提供的产品和服务的质量不能出问题；第二是华为的稳健运营，关注交易的质量，不能实现有质量的发展的业务，可能会被关闭；第三是面向未来，会持续进行人才和资金的投入。