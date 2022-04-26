文石电纸书系统 BOOX OS 3.2.2 更新，新增九大功能

IT之家 4 月 26 日消息，据文石官方消息，BOOX OS 3.2.2 系统正在分批开放升级，首批适配型号包括 Max Lumi2、Note5+、Note X、Nova Air C。

BOOX OS 3.2.2 系统更新内容：

01、新增橡皮擦快捷手势

旧版橡皮擦和笔刷需要手动点击切换，操作比较繁琐。新版直接手势滑动就能切换橡皮擦功能。

02、ONYX 输入法大升级

新版 ONYX 输入法增添很多实用功能，旧版只支持 26 键，新版增加了 9 键、双拼、笔画、五笔等输入法，还支持大量表情、符号和颜文字的快速输入。

03、Note X 支持扫描 TF 卡

TF 卡内的文件支持扫描啦~ 按步骤选择扫描路径，tf 卡里面的书籍文件可以快速导入到书库当中。

04、caj 格式文档直接打开

论文党苦等的重磅功能 ——caj 格式文档的直接打开和提笔即写，这次终于完美实现了！升级新版后，caj 格式文档不用借助第三方软件来打开，直接就可以阅读和批注。

05、书库新增移动书架功能

书库部分，在扫描模式下书架支持长按移动至其他书架。比如把第二个书架移动到第一个书架中，方便大家对书籍进行整理和归类。

06、V2 引擎下支持替换全部字体

旧版有些格式的书籍不支持全文更换字体，升级新版后，v2 引擎模式下打开“自定义全部字体”功能即可轻松全文切换字体，关闭则只替换未指定字体。

07、笔记新增回收站功能

要是不小心删除了某个重要的笔记，肠子都要悔青，现在“后悔药”来了！新版系统笔记增加了“回收站”功能，被删除的笔记文件可以在回收站重新找回。

08、部分界面 UI 优化

除了输入法界面的优化，笔记界面工具栏还新增了文字说明。这一小小的改动，带来了大大的方便。新手也可以快速找到对应的工具，不用一个一个尝试了。

09、笔记工具入口合并

这次笔记工具栏改动较大，比如笔记缩略图和页面跳转功能合并，笔记导出和分享合并，同时调整了工具栏部分图标位置，使得界面更加简洁了，使用更加方便。

IT之家，文石更多型号将在接下来的几天内陆续推送。