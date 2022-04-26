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东风本田 e:NS1 正式上市，售价 17.50 万元起

2022/4/26 20:01:00 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 4 月 26 日消息，今天，东风本田全新纯电动品牌 e:N 旗下首款车型 e:NS1 正式上市，补贴后售价 17.5 万元到 21.8 万元

据介绍，e:NS1 采用全新“e:N Architecture F”智能高效纯电架构，使其拥有强劲动力、顺滑操控与高效续航兼具的性能。

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e:NS1 搭载高功率电机和高密度电池，控制程序集成高达 20000 多个场景算法，可以精密控制电机驱动力，让车辆起步时响应灵敏轻快，加速时推背感十足，弯道中转向精准、操控细腻，刹车时减速均匀有度，还有 Honda EV Sound 加速声浪烘托氛围。

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设计方面，e:NS1 采用全新 e:N Design 设计语言，前脸是标志性的封闭式前格栅，两侧狭长的 LED 灯带延伸至“H 标”上方。从侧面看，一条锐利的腰线从引擎盖延伸至熏黑尾灯处，勾勒出动感洗炼的侧面线条。贯穿式尾灯设计与前 LED 灯遥相呼应，夜间效果更醒目。

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智能化方面，“你好，本田”就可以唤醒 e:NS1 搭载的纯电专用版本 Honda CONNECT 3.0，行驶过程中能轻松使用 AI 智能语音、AR 导航、车家互联以及车辆能量管理功能。首次搭载的 DMS 驾驶员状态监控系统，使得人机交互体验更加安全愉悦。最新的 Honda SENSING 安全超感系统带来了自动泊车功能。

IT之家了解到，e:NS1 长宽高分别为 4390/1790/1560mm，轴距 2610mm。动力方面，该车将有两个动力及续航版本，电机最大功率分别为 134kW 和 150kW，最大扭矩均为 310Nm，CLTC 工况续航里程分别为 420/510km。

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关键词：东风本田eNS1

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