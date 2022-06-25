总投资 25 亿元，京东方成都车载显示基地项目主体结构全面封顶，进入投产倒计时

6 月 24 日，由中建一局建设发展公司承建的京东方成都车载显示基地项目主体结构全面封顶，标志着京东方成都车载显示基地项目进入投产倒计时。

京东方成都车载显示基地项目占地面积 15.1 万平方米，总建筑面积 11 万平方米，由 1#模组厂房、2#综合动力站、8#综合楼及其他小单体组成，投产后将主要生产 5 英寸至 35 英寸的车载显示模组，年产车载显示产品约 1440 万片。

据了解该项目总投资约 25 亿元，注册资本金 15 亿元，其中京东方以现金出资 6 亿元，持股 40%，合肥京东方车载以现金出资 6 亿元，持股 40%，年加投资以现金出资 3 亿元，持股 20%。其产品为 5"～35" 的车载显示模组，达产后年产车载显示屏约 1,440 万片。

近年来，随着车载显示技术进步与新能源汽车行业高速发展，智慧车联成为未来的发展趋势。一方面是带屏率提升，另一方面，大屏、长联屏、多联屏成为吸引消费者的有力举措。该项目可以集中化车载项目资源，产生以下优势：集中采购，增加成本优势；减少客户重复审核，简化流程；拉通各工厂，改善效率、管理成本下降；形成规模化生产优势，增加市场竞争力。

该项目的建立，可以集中管理相关资源，构建大规模的模组制造基地，为产品开发和工艺开发提供更好的配套资源，有利于降低成本、提高品质，以及更有效的沟通，进而提升客户满意度，增强市场竞争力；打造利于中长期发展的上游产业链集群，并更有力的支持公司产业链上自主业务的发展。

京东方表示，车载显示行业为液晶显示行业的重要细分部分，主流的显示技术仍然是 LCD。在车联网出现后，车载显示开始以 TFT-LCD 单点、多点触控技术为主，TFT-LCD 面板以其高性能比和低成本成为目前车载显示市场的主流。随着抬头显示、后排车载娱乐显示系统等新的人车交互概念产生以及消费升级的需求，车载显示的应用类型日渐增多，市场总体保持较高速度的增长，本项目产品主要为车载显示屏用 TFT-LCD，产品尺寸覆盖 5"～35"，满足市场需求，具有广阔的发展前景。