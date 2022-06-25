首例猪心移植细节全面披露：患者体内发现人类疱疹病毒，死后心脏重量翻倍，心肌细胞纤维化丨团队最新论文

在首例猪心移植患者去世几个月后，关于他死因的探究还在继续。是否和排异反应有关，成为了众人关注的焦点。

最近，《新英格兰医学杂志》刊登论文，披露了这场手术前后的更多细节。

论文中表明，患者死后心脏重量几乎增加了一倍，从 328 克增长到 600 克。心脏中出现了纤维化组织，伴有红细胞外渗现象。

▲ 图 B 中患者心脏增大

同时，医生还在患者肺部发现了人类疱疹病毒（HHV-6）。这种病毒能够和移植心脏中检出的猪巨细胞病毒，发生交叉反应；还与异种移植排斥有关。

不过，研究人员也表示，患者心脏出现的异常现象，和典型的器官移植导致的排异反应并不一致。但目前也还无法证明，患者是否死于病毒感染。

心脏重量从 328 克升高到 600 克

这篇论文详细披露了患者移植前后的各项细节，包括移植心脏的情况、患者自身健康以及术后用药等。

尸检结果发现，移植心脏确实出现了大问题。最为明显的现象，就是心脏的重量几乎翻了一番。医生解释，这主要是因为血管出现了渗漏的迹象。

同时，还出现了部分心肌纤维化的迹象。一般来说，心肌纤维化是心肌坏死后的反应，而且这种反应还不可逆转，许多心脏病晚期都会出现这种现象。

不过研究人员强调，这些问题和典型的异体器官移植排异现象，并不一致。

而另一个人们非常关心的问题 —— 移植心脏上是否携带病毒，在这篇论文中也详细给出了回答。

据介绍，这颗经过基因编辑的猪心脏，在移植前仅携带有猪内源性逆转录病毒 PERV-A 和 PERV-B，并未检测到 PERV-C、猪巨细胞病毒和猪嗜淋巴疱疹病毒。

至于为何在术后 20 天时，从患者血液中检测到低水平的猪巨细胞病毒，论文依旧没有给出解释。

当时，随着血液中猪巨细胞病毒水平升高，医生一边使用了原本用于艾滋病患者巨细胞病毒感染的疗法，另一边还给患者注射了人类免疫球蛋白以增强抵抗力。随后，患者身体情况有所缓解，在术后 48 天时甚至能下床活动。

不过紧接着，他的情况就急转直下，检测发现移植心脏的心脏壁异常肥大、心室体积缩小，体内对猪组织的抗体水平也在不断升高。

医生们认为，这或许是因为出现了抗体介导的非典型免疫排斥现象。

最终在移植 60 天时，患者由于心脏损伤过重，不幸离世。

One More Thing

随着首例猪心移植手术的完成，社会各界对异种器官移植的关注度也在不断升高。虽然它能缓解当下器官移植供体紧张的问题，但同时也带来很多风险和担忧。

“免疫排斥”、“跨物种生物安全”、“社会伦理”成为了学界、社会普遍担心的几大问题。

而另一个方向 ——3D 打印器官，或许也值得我们关注。

最近，世界首例 3D 打印耳朵移植手术完成。一位 20 岁的墨西哥女孩，通过 3D 打印的胶原水凝胶支架和自身细胞培育的软骨组织，成功获得了一个可移植的左耳。

而且因为手术使用自己的细胞，所以产生排异反应的概率会降低。这例手术由美国再生医学公司 3DBio Therapeutics 提供支持。据其高管透露，未来他们还将尝试打印其他身体部位，如脊柱、鼻子等。

论文地址：

https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa2201422