读书郎教育通过港交所聆讯，去年卖出 45.88 万台学生个人平板

6 月 25 日消息，近日，读书郎教育控股有限公司通过港交所聆讯。

读书郎教育成立于 1999 年，主营业务为设计、开发、制造和营销智能学习设备，包括学生个人平板、智慧课堂解决方案、可穿戴产品和其他产品。其收入包括销售学生个人平板、智慧课堂解决方案、可穿戴产品、其他产品、及广告及内容授权的收入。

招股书显示，读书郎教育 2019 年、2020 年、2021 年营收分别为 6.699 亿元、7.34 亿元、8.132 亿元；毛利分别为 1.74 亿元、2.02 亿元、1.69 亿元；毛利率分别为 26.0%、27.5% 及 20.8%；净利润分别为 6943.5 万元、9201.3 万元、8214.6 万元。截至 2022 年 5 月，读书郎教育于过往 12 个月的平均月活跃用户超过 140 万名。

值得注意的是，学生个人平板是读书郎教育的主要产品类别。学生个人平板于 2019 年、2020 年及 2021 年的总出货量分别为 456900 台、484600 台及 458800 台；分别带来营收 5.415 亿元、6.649 亿元及 7.05 亿元，占总收入约 80.8%、90.6% 及 86.7%。