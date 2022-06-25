利亚德：工艺改进使 Micro LED 生产成本有所下降，将下调售价

集微网消息 6 月 24 日，利亚德在最新披露的投资者调研活动中，对公司 Micro LED、Mini LED 两类产品的新进展，以及公司在 VR 领域相关技术的突破进行介绍。

据悉，利亚德在过去一年通过工艺制程上的改进，Micro LED 的生产成本已有所下降，将做售价的下调。同时由于技术的突破，Micro 将在产品间距上做更多扩展。据其透露，近期公司会有新的技术和产品发布。

另外在 Mini LED 方面，利亚德的产品定位是直显的 Mini 倒装 COB，目前可以量产。利亚德表示，Mini LED 作为一款过渡性产品仍有其存在的市场空间，公司为补充显示产品种类，将根据市场需求量推出 Mini 倒装 COB 产品。

谈到近年来热度居高不下的 VR 领域，利亚德表示：“公司这项业务的核心在于我们全资收购的美国 Natural Point (NP) 所拥有的光学动作捕捉技术和产品。主要的业绩贡献来自于 NP 公司和北京虚拟动点公司。”

“从去年下半年开始，NP 公司订单加速恢复，一个是由于元宇宙概念的提出带动了整个产业的发展，同时 NP 公司发布了经过多年打磨升级的 3.0 版本的产品，新产品性能指标的提升催生了更多的应用。NP 公司在海外是以硬件软件的销售为主。在国内，通过虚拟动点开展业务，以定制化解决方案的开发和实施以及数字化资产为主。随着国内外 VR 应用的需求陆续打开，相信这个板块的发展也会逐步提升。”