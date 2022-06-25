马斯克：不解决生育率急降问题，美国也会有人口问题

6 月 25 日消息，电动汽车制造商特斯拉首席执行官埃隆・马斯克（Elon Musk）最近在接受采访时又就生育问题“敲警钟”。他提到日本人口去年减少 60 万，这种情况可能最终会导致日本“消失”。他警告说，如果生育率急剧下降的状况得不到改善，美国可能也会面临与日本类似的命运。

马斯克说，自己就人口生育问题“敲警钟”已经有一段时间了。他说：“我一直在为生孩子呐喊。”他自己就与多个妻子育有八个孩子。“你以为人都是从哪里来的?”

去年，由于出生率下降和人口老龄化等问题加剧，日本人口减少了 60 多万。“这算是什么事？”马斯克在与硅谷特斯拉车主的谈话中开玩笑说，“送子鹳都哪去了？”

马斯克提到，“通常的情况是，一旦出生率开始下降，就会加速下降。”马斯克警告说，目前人口数量的趋势并不乐观。他说，日本的人口变化可以说是一个超前指标。去年日本人口总量减少了 60 万。

根据日本内政部和交通部的数据，去年当地人口连续第 11 年出现下降，减少了 64.4 万人。其中去年日本死亡人数比出生人数多出 60.9 万人，迁出人口又比迁入人口多出 3.5 万人。日本官方数据还显示，15 岁至 64 岁的人口比例为 59.4%，创历史新低，而 65 岁以上的人口比例为 28.9%，创历史新高。

马斯克警告说，如果这种趋势继续下去，日本将彻底消失，“希望不会如此”。马斯克说：“很多人都认为目前的人口数量会导致地球不可持续发展。”

他强调说，“事实完全不是这样，人口密度实际上相当低。”马斯克还表示，随着社会变得越来越富裕，夫妻生育的孩子越来越少。