千呼万唤，5G 双卡双通到底有多重要，联发科天玑 9000 芯片已支持

众所周知，6 月 6 日是 5G 发牌三周年纪念日。经过三年的高速发展，5G 这一名词已不再稀奇，其大频宽、高速率、VoNR 高音质等特点也早已被用户熟知。5G 手机也走进千家万户带来了诸多体验升级，但有一个技术却至今仍未落地，那就是 5G 双卡双通。

说到 5G 双卡双通，就不得不提这家公司：联发科。

早在去年底，联发科在自家旗舰芯片天玑 9000 上就率先推出了双 5G 双卡双通。

▲ 双卡双通，Dual-SIM Dual Active（DSDA）

这个功能的发布，标志着自 2004 年世界上第一台双卡手机诞生以来，双卡技术终于实现了最重要的一次技术突破，从而成功达到了双卡的“终极形态”，即：基于 5G 的双卡（槽）、双待（机）、双通（联）。

▲ 双卡技术的演进

作为芯片领域的老资格玩家，联发科近些年来在芯片技术上发力很猛，进步神速。他们的天玑系列 SoC，从天玑 1000（2019 年 11 月发布）到顶级旗舰天玑 9000（2021 年 12 月发布），只用了短短两年多一点的时间。

目前，包括 OPPO Find X5 Pro 天玑版、红米 K50 Pro、vivo X80、X80 Pro 天玑 9000 版、荣耀 70 Pro + 等多款一线品牌旗舰机型，都采用了天玑 9000 芯片。

█ 双卡技术的演进历程

前面我有提到，世界上第一台双卡手机，诞生于 2004 年。

之所以会有双卡手机的出现，和当时特殊的历史背景有关。那一时期，中国大陆市场只有两家移动通信运营商，分别是中国移动和中国联通。中国移动只有一张 GSM 网络，而中国联通除了 GSM 之外，还有一张 CDMA 网络。CDMA 在通话音质、设备功耗、安全加密等方面具有优势，所以深得商务人士的喜爱，而这些用户又不太愿意放弃原来的移动号码。于是，中国联通就推动产业链，研发了双卡手机。

最早的双卡手机，是双卡单待（一部手机插两张卡，但只有一张卡待机）。不久后，2005 年，双卡双待（一部手机插两张卡，两张卡同时待机）的手机也出现了。

进入 3G 时代后，市场竞争愈发激烈。手机通信资费的下降，网络制式的增加，进一步刺激了用户对于双卡双待的需求。

当时，主流芯片厂商已经把“双卡双待（Dual SIM Dual Standby，DSDS）”列为了芯片的标配技术，予以大力支持。有了芯片，手机厂商可以更快更轻松地研发和制造双卡双待手机。

值得一提的是，全球第一家把双卡双待推向规模商用的芯片厂商，正是联发科。第一款双卡双待单芯片，是联发科在 2008 年推出的 MT6225。

到了 4G 时代，双卡双待手机的市场占比进一步提升，逐步到了 80% 以上（2016 年）。

双卡双待技术本身也是有演进的。例如，从固定主副卡插槽，到“盲插（物理卡槽不限定主副卡位置，用户通过软件设置来设定主副卡）”。再例如，从 GSM / CDMA 双模，到多模，再到全网通。从副卡只支持 2G，到副卡支持 3G / 4G，双卡双 4G 双 VoLTE。

到了 5G 时代，在 4G 双卡双待的基础上，很快就实现了双 5G 双卡双待（首发这项技术的，依旧是联发科）。但是，双 5G 的双卡双待双通，却迟迟没有实现，一直都停留在双 5G 双卡双待单通阶段。

直到去年底，这项记录再次被联发科打破，天玑 9000 率先支持多制式双卡双通，包括双 5G 和 4G 的多种组合，终于实现了双 5G 双卡双通。

▲ 双卡技术的演进时间线

█ 双卡双待双通的技术原理

双卡双待双通，为什么这么难？我们还是要从技术原理的角度来分析。

双卡技术的核心难点，在于射频系统。

手机的通信能力，是依赖基带系统和射频系统（包括天线）共同实现的。简单理解，基带负责信号的处理和加工，而射频负责信号的发送和接收。SoC 芯片实现基带的双卡双待和双通，问题不太大。但射频，就很难。

以前 3G / 4G 时代，曾经在技术上实现过双通。但是，那是基于“新增一套独立射频系统”实现的。

两套射频系统，意味着体积增大，机身变厚，功耗增加，续航缩短，还会对 Wi-Fi、蓝牙等模块造成干扰。所以，这种“新增射频系统”的方式，并没有在商业上进行推广。

芯片厂商们的解决思路，只能放在一套射频系统的复用上。

此前的双卡双待单通，采用的是卡 1 和卡 2“分时段”使用射频资源的方式。

▲ 双卡双待单通：待机状态

因为时间颗粒很小，网络侧会认为卡 1 和卡 2 同时待机。但是，当其中一卡通话时，会完全独占了全部射频资源。此时，另一卡只能断网，且无法接听来电（用户提示忙音）。

▲ 双卡双待单通：卡 1 通话状态（卡 2 断网 / 漏接）

那么，5G 双卡双待双通，是如何实现的呢？——

联发科在没有新增硬件的基础上，通过软件架构改进，对射频资源进行动态分割，模拟出了两套射频系统，可以让卡 1、卡 2 同时使用。

▲ 双卡双待双通

在待机状态（未通话）时，网络侧同样判定卡 1、卡 2 同时待机。在通话时，一张卡（例如卡 1）通话，另一张卡（卡 2）网络保持连接不断，且可以拨打和接听电话。

▲ 双卡双待单通 VS 双卡双待双通

█ 5G 双卡双通，到底有多难

毫无疑问，5G 双卡双通的实现难度是极大的。

首先，5G 是一个极其先进且复杂的通信技术，它的通信频段组合是 4G 的数倍。

常见的频段组合，可以采用弹性切割射频资源的方式，对上行和下行分别模拟出 2 个通道。但某些特殊的射频组合，因为射频资源限制和发热的原因，无法采用这种方式。这时，就要采用“分时”和“同时”的融合方式，难上加难。

▲ 针对特殊频段，采用混合式上下行

其次，5G 双卡双通还要面对通信协议的挑战。

5G 的通信协议比 4G 复杂，软件架构对射频系统进行模拟之后，卡 1 和卡 2 的射频资源都是非完整的。需要考虑的因素很多，否则会影响网络侧的判断。

更麻烦的，在于功耗调优。

双卡单通变成双通，功能增强，难免带来对功耗的影响。如果因为新增了双通，就给手机带来了更大的功耗问题，那是得不偿失的。

5G 具有大频宽、高速率、VoNR 高音质的特点，想要完善用户的 5G 双卡使用体验，就必须对系统进行大量的优化工作。

联发科之所以敢发布 5G 双卡双通这个功能，说明他们已经解决了上述问题。

据了解，面对超高难度的 5G 双卡双通，联发科投入大量的研发资源，集合全球团队成立了 5G 双卡双通攻关专案组，搭配自动化测试和大数据分析，进行研究、探索和试错。

在经历了长达 2 年多的艰苦研发和深度优化后，联发科终于在天玑 9000 版上支持了 5G 双卡双通技术，意义重大。

█ 5G 双卡双通的实际应用场景

接下来，我们借助实际场景，看看双卡双通到底能给我们的日常手机使用体验，带来怎样的改变。

双卡双通的首要场景，大家想到的一定是游戏。

游戏这项应用具有实时性的特点，尤其是网络联机游戏，需要用户保持网络的持续畅通。在双卡双通之前，用户使用数据业务进行游戏时，如果另一张卡有电话业务，数据业务就会暂停导致游戏掉线。

有了双卡双通，当卡 1 使用数据业务进行游戏时，卡 2 仍然可以随意接听或拨打电话。游戏畅玩不受影响，自己再也不用担心掉分，也不会被队友喷。

▲ 双卡双通：可以同时游戏和电话

对于商务用户来说，双卡双通同样是非常必要的功能。当卡 1 正在进行通话时，卡 2 如果有电话呼入，不会提示忙音，而是正常振铃。此时，用户可以选择接听，或者挂断，总之不会漏接重要来电（例如领导或客户的电话）。

▲ 双卡双通：避免错过重要来电

双卡双通给手机用户提供了两条同时活跃的通信链路，减少了业务的阻断。在目前用户手机使用时间不断增加的前提下，价值意义明显。

█ 总结

根据中国信通院发布的手机市场运行分析报告，2022 年 4 月，中国大陆市场 5G 手机出货量为 1458.5 万部，同期下降了 31.9%。这里面，既有新冠疫情的因素，也有市场实际需求的因素。用户购买 5G 的意愿下降，是显而易见的。

在这一背景下，需要手机厂商找到更好的创新方向，真正解决用户的痛点，才能刺激市场的重新增长。