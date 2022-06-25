零跑遭车展维权，官方回应：所述问题已解决

IT之家 6 月 25 日消息，今日，2022 年重庆车展正式开幕，而在车展当天又出现了“展台维权”事件。

据汽车之家消息称，在 2022 年重庆车展中，有一名女子举着“零跑新车当天黑屏 维修半个月 换两大部件 承诺退车又反悔”字样的标语，现场保安、警察等相关人员维护秩序，展台已被遮盖包围。

对此，零跑汽车工作人员称：“经核查，该客户车辆所述问题已解决。零跑非常注重用户体验及交付质量，对于这个事情我们正积极与用户沟通解决中，会给消费者一个满意的答复。”

IT之家了解到，零跑汽车是浙江零跑科技股份有限公司旗下的科技型智能电动汽车品牌，由浙江大华技术股份有限公司及其主要创始人共同投资成立，品牌创立于 2015 年 12 月 24 日。

根据零跑汽车官方此前披露的消息，零跑科技 2021 年 8 月完成新一轮融资，融资金额达 45 亿元。零跑汽车彼时表示，杭州国资本轮投资金额 30 亿元，将与零跑围绕新能源汽车项目展开密切合作。

零跑汽车 2021 年全年累计交付达 43121 台。其中，零跑汽车 12 月交付创新高，达 7807 台，环比增长 39%，同比增长 368%。

由于今年以来疫情严重，零跑这几个月以来在造车新势力中表现亮眼。5 月数据显示，理想汽车以 11496 台居首，哪吒汽车、小鹏汽车、零跑汽车也均过万，分别约为 11009 台、10125 台、10069 台，蔚来汽车则处于垫底位置，5 月交付量为 7024 台。

从同比增速来看，零跑汽车居于首位，这是其连续 14 个月同比增长超 200%；其次分别是理想汽车和哪吒汽车，同比增长分别达到 166%、144%；而小鹏汽车和蔚来未来同比增速相对靠后，尤其是蔚来 5 月交付量同比增长仅不到 5%。