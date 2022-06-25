是否布局“造手机”？上汽相关人士：手机和车机融合有深度思考

IT之家 6 月 25 日消息，昨日，上汽集团创新研究开发总院常务副院长芦勇在媒体沟通会上表示，上汽正处于多品牌乘用车快速发展的阶段，要通过研发体系顶层设计，赋能智己、飞凡、荣威、MG 在内的四大乘用车自主品牌在国内、国外两大市场不断发力，加快推动新能源智能网联汽车的技术研发和产业化落地。

此外，上汽集团还表示正在策划与手机厂家的深度融合，并计划于 6 月底 7 月初发布相关信息。

在被问及上汽是否会布局“造手机”时，相关负责人透露，对于手机和车机的融合，上汽方面也有深度思考，包括手机互联、互通以及更深层次的互融。

IT之家了解到，产销数据显示，5 月份上汽集团销售整车 36.4 万辆。其中，上汽乘用车公司销售 7 万辆，同比增长 33%；上汽新能源车销量近 7.2 万辆，同比增长 56.6%；海外市场销量达 8.6 万辆，同比增长 97%。

新能源汽车方面，上汽新能源车 1-5 月份累计销量已超过 30 万辆。上汽将力争实现全年 110 万辆的新能源车销量目标。

本月上旬，上汽集团表示，上汽乘用车公司临港工厂 5 月 27 日率先开启双班生产压力测试，产能已接近单班生产时的两倍。预计从 6 月中旬开始，上汽乘用车公司、上汽大众、上汽通用在沪整车厂均将实现双班生产，上汽集团产销有望重回增长。

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