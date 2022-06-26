视频自动加字幕的黑科技？新版手机 QQ 功能体验

在某些场合里，你在收到好友发来的短视频时，是不方便开声音观看的，只能静音看“哑剧”，可是遇到没有字幕的视频怎么办呢，难道看口型么？这不新版手机 QQ 就给了用户一个很好地解决方案，那就是自动识别语音并添加视频字幕，让你看得真切看得明白。

那么这个视频加字幕的功能怎样开启，到底好不好用呢？咱这就来一起体验一下。

视频自动加字幕功能在哪里

首先，你要把手机 QQ 升级到最新版本，然后在好友对话框中播放接收到的视频，然后在视频播放页面中选择“...”更多功能按钮，这时候在更多功能菜单中你可以看到左下角的字幕开关，点击开启字幕功能就可以进行视频自动添加字幕操作了。字幕功能默认为关闭状态。

▲ 字幕开关

至于这个自动添加的字幕效果如何，小编测试了十几个视频，添加的字幕还是比较准确的，你看下边的测试图，基本上跟原视频自带字幕是一致的。（以下四图均为视频自带字幕在上方手机 QQ 自动生成的字幕在下方）

还有就是，这个自动加字幕功能采用的是预识别技术，也就是说不会出现需要先聆听语音再进行识别输出操作导致的字幕延后现象。手机 QQ 自动加字幕功能的字幕基本上和视频语音是同步的。

▲ 新闻播报测试

▲ 新闻播报测试

▲ 电视剧对话测试

▲ 电视剧对话测试

视频自动加字幕好用不，有啥缺点？

在测试手机 QQ 自动加字幕功能时，小编遇到了几个问题，这就来跟你们说道说道。

首先是支持的语言，目前小编测试下，手机 QQ 自动加字幕功能只支持识别中文与英文，其它语言无法识别。小编原来的预想就是可以识别多种外文，并且可以实现翻译功能，那就实在太爽了，可惜可惜！

▲ 日语测试无法识别

其次就是目前手机 QQ 自动加字幕功能经常出现识别失败与连接超时的错误提示。

▲ 识别失败

再来就是，目前手机 QQ 自动加字幕功能对视频有一定的要求，并不是所有视频都能够识别。通过 PC 版 QQ 发送到手机 QQ 端的视频大部分无法识别。经过手机 QQ 发送的视频对方接收后大部分视频是可以识别的（视频标有静音播放标志的大部分都能识别）。

总结

手机 QQ 自动加字幕功能不仅能让用户在不便外放视频声音的场合中可以更加便利地观看无字幕视频，还可以服务听障群体，使其获得更平等无碍的在线社交体验，给这个功能点个赞。