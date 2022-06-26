郭明錤：中国市场更适合发展元宇宙，国内品牌下半年 VR 出货量将增长 50%

IT之家 6 月 26 日消息，昨日，《每日经济新闻》记者对郭明錤进行了访谈，郭明錤称：“从全球（范围）来看，中国绝对是最适合发展头戴 / 元宇宙的市场之一。”

据 Counterpoint research 数据，到 2021 年底，Meta 的 VR 设备 Quest2 累计出货量超过 1000 万台，是全球首个出货量突破 1000 万的 VR 设备，累计出货量是第二大竞争对手索尼 PSVR 的 1.5 倍。虽然目前 Meta 通过砸钱换来了领先的市场份额，但在郭明錤看来：“Meta 赔钱卖 VR 头戴并利用价格优势取得了高市占率，但此策略在面临核心业务衰退风险时将难以为继，而这将有利于其他既有 VR 品牌市占率成长。”

IT之家了解到，6 月 22 日，郭明錤在推特上宣称 Meta 的元宇宙硬件出货量将降低 25%-35%，并且 Meta 将暂停 2024 年之后的所有头显业务。

虽然郭明錤预测 Meta 出货量将降低，但其最新报告对元宇宙仍旧十分乐观，他认为得益于过去 2~3 年 Meta 赔钱卖 VR 头戴与积极宣传 VR 事业，现在即便 Meta 放缓对元宇宙核心部门 Reality Labs 的投资，也不影响已趋成熟的 VR 产业持续成长。

郭明錤称，Meta 减少 VR 硬件投资，对国内品牌在海外销售（如 Pico）有帮助，中国的头戴 / 元宇宙硬件、内容 / 服务市场正迎来快速成长期。郭明錤称，索尼、Pico、宏达电等既有 VR 头戴品牌的市场份额，可望受益于 Meta 放缓硬件投资。而拥有竞争优势的苹果，则是头戴行业游戏规则改变者。

郭明錤预测到，如果下半年宏观经济不恶化，以中国为主要市场的国内品牌 Pico 的 VR 设备出货量，在今年将显著同比成长 40%~50%。