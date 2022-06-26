继贾跃亭遭解除职务后，FF 法拉第未来又一独董被驱逐出董事会

6 月 26 日消息，据外媒报道，FF 大股东要将独董 BrianKrolicki 逐出董事会。

根据 FF 母公司 FFTopHoldingLLC (FFTOP) 向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的相关文件显示，已经根据此前与 FFIE 签订的股东协议把曾任 FFIE 董事长的独立董事 BrianKrolicki 从董事会除名。

这是 Brian Krolicki 被 FFIE 董事会罢免董事长职务之后，FF 对其个人的进一步整改行动。

2022 年 2 月，FF 称因公司在控制和文化方面存在某些弱点，作为公司最高管理机构的负责人，Brian Krolicki 被强制卸任董事长一职。据了解，2021 年 8 月，Brian Krolicki 被任命为 FF 新成立的董事会主席，此前他曾担任过美国内华达州运输部（NDOT）副主席。

据知情人士透露，Brian Krolicki 此前作为 FFIE 董事长，对当时形势判断失误并发起内部调查继而引发财报延迟和退市风险要负主要责任，并放任董事会由少数独董控制并不断地推动公司走向极为困难的境地。

知情人士还指出，近段时间以来，作为 FF 大股东，FF 高层不断收到来自股东和 PIPE 投资人对 FF 董事会的投诉，这就包括直接要求个别独董辞职。

如今随着贾跃亭已被解除执行官职务，FF 核心高管之一、资本部副总裁王佳伟离职，BrianKrolicki 被逐出董事会，FF 高层仍在持续震荡。

据了解，罢免 BrianKrolicki 或许只是 FF 大股东推动 FF 整改的第一步，不排除对包括 Brian Krolicki 在内的 FF 董事会某些独董展开相关调查甚至采取法律行动的可能。

此前由于 FF 董事会发起的内部调查，导致该上市公司财报延迟，一度引发退市风险；再叠加项目不确定增加等原因，导致了 FF 的股东、投资人、员工利益蒙受了重大的损失。

2022 年 4 月，FF 收到来自美国纳斯达警告，表明由于 FF 尚未提交其年度报告截至 12 月 31 日的财政年度表格 10-K，将不符合纳斯达克上市规则的继续上市规定。

BrianKrolicki 被逐出，韩丽接任 FFIE 董事会独董

Brian Krolicki 被逐出董事会后，目前，FFTOP 也已经提名前国际知名律师事务所 O’Melveny&Myers 合伙人韩丽为 FFIE 董事会独立董事。

公开资料显示，韩丽毕业于复旦大学，并先后在北京大学和美国哥伦比亚大学获得硕士和博士学位，是资深商业顾问，曾任全球投资巨头高盛集团的总法律顾问。

在从业期间，韩丽处理过金额达数十亿美元的高端并购与融资交易、风险投资与私募股权投资、基金投资，以及在多个法域下监督上市公司信息披露行为和公司合规计划。

需要指出的是，FFTOP 此次提交的文件显示，已经要求 FF 董事会配合新任命的独立董事韩丽对 Brian Krolicki 在担任董事会成员期间的行为进行审查，并强调其在担任董事会成员期间，给股东利益造成了重大损失。

熟悉美国上市公司运作机制的业内人士表示，此前 FFIE 董事会并没有专业法律背景的董事会成员，韩丽的资深法律背景和中美上市公司治理的经验将是对 FFIE 董事会的重要补强。

FF 高层大换血：贾跃亭被解除执行官职务，亲信王佳伟出局

2022 年 4 月 12 日，FF 核心高管之一、资本部副总裁王佳伟从 FF 离职。多方信息显示，王佳伟是贾跃芳的儿子，贾跃芳与贾跃亭是姐弟关系。王佳伟不仅是贾跃亭的外甥，还是 FF 的 CFO。

随后接近 FF 人士透露，FF 董事会与贾跃亭为主的管理团队之间的矛盾升级，以贾跃亭为代表的华人高管创始团队对 FF 的影响力已经被严重削弱。

在王佳伟被曝出局 FF 的三天后，FF 采取了更多纪律处分行动，包括解除其创始人、前 CEO 贾跃亭的执行官职务。

法拉第未来在一份监管文件中称，贾跃亭将继续担任首席产品官一职，并向执行董事长汇报工作。不过，贾跃亭的角色将仅限于专注于产品和移动生态系统、互联网、人工智能和先进的研发技术，他将不再担任执行官这一行政职位。

2021 年 10 月 7 日，FF 被做空机构 J Capital Research（美奇金投资咨询公司）做空。J Capital Research 在报告中重点提到，贾跃亭或许仍然通过直接控股，担任职务、聘用亲属等方式掌握对 FF 公司的控制权。

当时做空机构 J Capital Research 发布一份 28 页做空报告，质疑法拉第未来的财务状况、汽车预订数量、量产能力。报告认为，FF 宣称的订单量有虚假成分，或存在“左手倒右手”的现象。其表示，FF 所宣称的数字中有 78% 的订单都来自于同一家公司，而这家公司很有可能是 FF 旗下的子公司。

此外，FF 的招股书显示，FF91 实现量产还需要 14 亿美元的资金，但该机构认为不会再有机构会为 FF 提供融资和贷款。在这份 28 页的报告中，J Capital Research 直言“法拉第未来一辆车也卖不出去”。

针对做空报告，法拉第未来成立“独立董事特别委员会”进行内部调查。随后 FF 汽车调查委员会公布结果：FF91 预订数据虚假 ，并宣布董事会大改组。

在 FF 独立特别调查委员会向美国证券监督委员会提交的报告中，他们表示“此前 FF 在上市招股书中所宣称的“已收到超过 14000 份 FF 91 车辆的预订”可能具有误导性，因为这些预订中只有数百个已付款，而其他（总计 14000 个）未付款。”针对此事，FF 特别委员会也列出一系列补救措施。

其中，FF 新设立了董事会执行主席一职，由前 FF 前董事会成员之一的苏珊・斯文森（Susan Swenson）出任，贾跃亭及 FF 公司的 CEO 毕福康，面临 25% 的工资削减。

此外，布赖恩・克罗利奇（Brian Krolicki）卸任 FF 董事会主席和公司治理及提名委员会主席的职务，成为董事会审计和薪酬委员会的成员；乔丹・沃格尔（Jordan Vogel）将卸任 FF 治理及提名委员会的职务，担任首席独立董事；斯科特・沃格尔（Scott Vogel）将成为董事会审计委员会、公司治理及提名委员会的主席。而 FF 全球资本市场副总裁王佳伟，做无薪停职处理。而副总裁、总法律顾问兼秘书 Jarret Johnson 将从该公司离职等。

这份第三方独立内部调查的整改报告，除了几乎全盘否定此前某公司做空报告的指控之外，还针对此前信息披露的瑕疵处罚了包括创始人贾跃亭、CEO 毕福康，以及资本部副总裁王佳伟在内的几位核心高管。