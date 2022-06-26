华为鸿蒙 Harmony OS 3.0 状态栏曝光：去掉 HD 图标，WiFi 等右移

IT之家 6 月 26 日消息，华为鸿蒙 HarmonyOS 3.0 开发者 Beta 版本已开启公测招募，今日开始审核推送。据博主 @厂长是关同学 消息，鸿蒙 HarmonyOS 3.0 的状态栏图标有变。

据爆料，鸿蒙 HarmonyOS 3.0 状态栏图标显示进行了位置调整，去掉了之前的 HD 图标，WiFi 等图标也右移，同时新的 3.0 版本对侧边通知栏也进行了调整。

▼ 爆料的鸿蒙 HarmonyOS 3.0 状态栏

IT之家了解到，鸿蒙 HarmonyOS 3.0 开发者 Beta 报名时间为 2022 年 6 月 15 日 09:00~2022 年 7 月 15 日 23:00 （审核周期：2022 年 6 月 25 日 09:00~2022 年 7 月 25 日 23:00）。

支持此次公测的设备如下：

华为手机：P50、P50 Pro、P50 Pocket 、Mate 40、Mate 40 Pro、Mate 40 Pro 4G、Mate 40 Pro+、Mate 40 RS 保时捷设计。华为平板：MatePad Pro 12.6 英寸 2021 款。具体型号请见“型号清单”。

去年，华为发布了鸿蒙 HarmonyOS 3 开发者预览版，将围绕系统架构、超级终端、一次开发多端部署三个核心价值持续创新，带来系统能力、开发工具的全面升级。