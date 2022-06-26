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生存建设经营游戏《狂野西部时代》年内发售：开放世界，多种玩法结合

2022/6/26 16:24:33 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 6 月 26 日消息，一款名为《狂野西部时代》的游戏现已上线 Steam，预计将在年底发售。官方表示，这是一个集角色扮演、生存、生活模拟、资源管理和城市建设元素于一身的游戏。

据介绍，游戏的背景是 19 世纪的美国，移民和拓荒者致力于向太平洋海岸越来越远的地方推进 —— 寻找更好的生活、商业机会或冒险。他们建造农场、饲养牛群、挖掘黄金或建造定居点和城镇。

游戏特色

  • 以第一人称或第三人称视角体验波澜壮阔的西部生活

  • 故事丰富，包含几十个任务，分支对话和不同后果

  • 创造属于你的时代，它将持续数十年，并以前所未有的方式塑造西部的血色浪漫。

  • 拥有多种环境的庞大的开放世界，每种环境都充满了危险、宝藏、秘密和大量的空间来实现你的城市建设梦想 

  • 在无情的荒野中生存，有烈日炎炎的正午、冰天雪窖的夜晚和随时将你生吞活剥的野兽

  • 从穷困潦倒到富到流油。从移民开始，建立你自己的牧场，并将其扩展成一个繁荣的城镇

  • 探索废弃的矿场和洞穴系统

  • 多层次的技能树

  • 角色扮演、生存、生活模拟、资源管理和城市建设的独特组合

  • 在马背上探索开放的世界，欣赏迷人的风景

  • 分配工人，管理资源和贸易路线，使你的定居点繁荣昌盛。

IT之家了解到，该游戏支持简体中文，配置要求暂未公布。

Steam 链接：点此前往

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