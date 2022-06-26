消息称越南被 IT 公司视为新制造中心，三星对其投资额占韩国四分之一

据台媒 DIGITIMES 报道，越南正在成为许多一线 IT 公司在中国之外的新制造中心。

报道称，在 2015 年至 2020 年期间，越南制造业从韩国和日本获得的外国直接投资总额为 3760 亿美元，其中三星电子占韩国投资额的四分之一。

英特尔在越南建立了其最大的芯片封装厂，而 LG 电子在 2021 年宣布在越南海防投资超过 10 亿美元，用于扩大其 OLED 显示屏的产能。

除了制造业，三星电子也在河内建设一个研发中心，而高通公司在东南亚唯一的测试实验室也位于河内。据传，松下和东芝正在考虑在越南进行研发。

报道指出，迄今为止，越南共有 335 个工业园区，总面积达 10 万公顷，并继续扩大更多的工业园区，以满足外国投资者不断增长的需求。

越南外商投资企业协会（VAFIE）的数据显示，外国直接投资在总资本流入中占比最高，比例从 2019 年的 44% 增长到 2022 年的 51.34%，但 2021 年滑落到 48.9%。

此外，越南的新注册资本也逐年增加，每个项目的平均金额从 2019 年的 430 万美元上升到 2020 年的 580 万美元和 2021 年的 880 万美元。