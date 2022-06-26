分析师：面板备货需求维持保守，显示屏价格继续下跌

自 2021 年第三季度以来，液晶面板价格持续下降，到 2022 年第二季度部分面板价格已遭腰斩。进入 6 月，电视面板报价继续走跌，价格将全面滑落到现金成本以下，IT 面板第三季亏损压力也浮现。

为了促进供需平衡，阻止面板价格继续下降，国内面板龙头厂商都不约而同地释出减产策略。洛图科技报告指出，京东方、TCL 华星、惠科已经从 6 月开始大幅度减少母玻璃投片量, 其中，京东方减少约 25%，TCL 华星减少约 20%，惠科减少约 20%。

Omdia 显示器研究总监谢勤益表示，LGD、群创、友达也减少投片量，减产幅度大约 5～10％，6 月全球面板平均产能利用率将下探 80％，第三季将降至 75％以下，恐创 2008 年金融风暴以来的低点。

WitsView 指出，因电视面板已跌破现金成本，原先厂商都在讨论第三季减产计划，有机会让电视面板跌幅出现收敛，但受到三星暂停采购的影响，反而让 6 月的电视面板跌幅又面临压力，全月跌幅比原先预测再扩大，50/55 吋比原先预测多跌 1 到 2 美元，65/75 吋多跌 2 到 4 美元。

群智咨询认为，在双韩品牌急速减少面板采购以期待快速降库存, 中国品牌在双韩急踩刹车的影响下，预计三季度面板备货需求将维持保守。整体来看，三季度陷入深度去库存周期。供应侧，继韩台厂商控产后，大陆面板厂亦逐步启动被动减产，但短期来看面板备货需求减缓速度依然快于产能减少速度。

群智咨询预测，LCD TV 面板价格 6 月~7 月面板价格维持下降趋势，其中大尺寸依然维持大幅下降趋势，小尺寸面板价格降幅有望收窄。

具体来看，32 吋面板价格下行空间有限刺激面板需求释放，叠加新兴国家促销季带来的需求恢复，预计 6~7 月面板价格下降 1 美金；43 吋面板需求相对低迷，供应保持稳定，预计 6 月价格下降 2 美金，7 月降幅预计收窄至 1 美金。

在 50 吋面板方面，欧洲市场需求低迷，6~7 月面板价格维持下降趋势，但在成本支撑及产能控制影响下，预计价格保持 1 美金降幅。而 55 吋面板供需持续宽松，预计 6 月面板价格下降 4 美金，7 月面板价格下降 3 美金。

大尺寸方面，受国际品牌 6 月采购需求刹车影响凸显，预计 6 月面板价格维持 10 美金以上较大降幅，7 月随着 G10.5 逐渐启动控产计划，7 月降幅预计收窄至 10 美金以内。