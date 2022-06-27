中国广电 5G 内部员工优惠套餐曝光：18 元 / 月起，包含国内 20GB 流量、100 分钟通话

《中国广电 5G 官网 10099 正式上线：192 全新号段，4G 精彩套餐 38 元至 68 元，5G 精彩套餐 118 元至 588 元》

IT之家 6 月 27 日消息，近期中国广电 5G 微信官方号开始倒计时，中国广电 5G 网络服务即将正式与大家见面。也就是 6 月 27 日全面 192 放号。

据网友爆料反馈，河北广电网络集团邯郸有限公司近期下发了自有员工入网方案，方案显示，“为助力河北广电 5G 业务发展，要求内部员工必须全部办理使用广电 192 号码，按照省公司强化内部营销要求，邯郸公司特针对广电系统内部员工制定自有员工入网方案。

广电系统内部员工可办理慧家套餐特惠版中移网侧套餐第一档特惠，具体产品内容如下:

18 元套餐，套餐内国内流量 20GB，国内语音通话 100 分钟，副卡 0，来电显示免费，国内语音接听免费，套餐外国内流量 3 元 / GB，国内语音拨打 0.15 元 / 分钟，国内短信 0.1 元 / 条。副卡月费 10 元 / 张 / 月。

36 元套餐，套餐内国内流量 40GB，国内语音通话 200 分钟，副卡 1，来电显示免费，国内语音接听免费，套餐外国内流量 3 元 / GB，国内语音拨打 0.15 元 / 分钟，国内短信 0.1 元 / 条。副卡月费 10 元 / 张 / 月。

69 元套餐，套餐内国内流量 100GB，国内语音通话 600 分钟，副卡 2，来电显示免费，国内语音接听免费，套餐外国内流量 3 元 / GB，国内语音拨打 0.15 元 / 分钟，国内短信 0.1 元 / 条。副卡月费 10 元 / 张 / 月。

邯郸公司可预约号段范围是 1920300、 1920320、192 0330、1920334，具体为可预约尾号后 4 位。公司员工原则上不使用吉祥号码。如因工作需要确需选 取吉祥号码的，按照“分类分级审批”、 特殊号码“一号一审”的原则开展预约。

另外，广电浙江员工慧家 18 元套餐特惠版（员工套餐）2022 年已办理激活。

广电浙江内部套餐标准资费包括：18 元 / 月，包含：套内国内流量 20GB、套内国内语音 100 分钟、国内语音接听免费，送来电显示；套外国内流量 3 元 / GB、套外国内语音 0.15 元 / 分钟、套外国内短信 0.1 元 / 条，本套餐最多可以办理 2 张副卡，副卡月费 3 元 / 张 1 月，主副卡可共享语音、流量、套外单价。本套餐可开通亲情网主号 3 元 / 月，可以免费添加 3 张成员号，3 张以外 1 元 / 张 / 月，国内互拨免费。